Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 17:02

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối khả quan và thuận lợi. Tam Hợp trợ mệnh giúp người tuổi này trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các lựa chọn. Mặc dù bị người ngoài nói ngả nói nghiêng, nhưng với quyết tâm cao độ thì bản mệnh không để điều gì cản trở mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ phát triển tốt đẹp. Mộc sinh Hỏa giúp mối quan hệ giữa hai vợ chồng phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Các cặp đôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt, tình cảm nhờ vậy cũng thêm gắn kết hơn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Bạn cũng dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc nhờ trí thông minh và sự nâng đỡ của Cát Tinh. Để có được điều này, bản mệnh đã trải qua không ít khó khăn trước đó. Tài lộc của con giáp này được nâng cao, cải thiện nhờ biết cách khai thác những điểm mạnh trong công việc chính và việc phụ nên đã thu về túi một khoảng kha khá cho mình. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tươi đẹp. Người đã kết hôn luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cho đi chớ đừng chỉ nhận tình cảm cho riêng mình.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ đón nhận cơ hội thăng tiến và vận may trong việc hợp tác làm ăn. Dường như, bạn không cần bỏ sức quá nhiều sức lực mà vẫn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn cũng mang trong mình sự lạc quan và vui vẻ nên điềm lành về sự thịnh vượng vô cùng rõ ràng trong tương lai.

Chuyện tình cảm cũng sẽ khởi sắc và thay đổi tích cực. Người độc thân dự báo sự nhận được sự quan tâm từ một vài đối tượng khác giới hôm nay. Tuy nhiên, hãy dành thêm thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu về đối phương chứ không nên vội tin tưởng họ.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tu vi hang ngay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chị dâu 3 con đột nhiên đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng vì bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu 3 con đột nhiên đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng vì bị đuổi khỏi nhà

Tâm sự Eva 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Người đàn ông đã may mắn thoát nạn sau khi bị chó của hàng xóm tấn công và cắn vào cổ

Người đàn ông đã may mắn thoát nạn sau khi bị chó của hàng xóm tấn công và cắn vào cổ

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi

Từ Nhược Hàm lên tiếng bênh vực nữ chính Ngọc Điệm Thu trước tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Sự thật xé lòng đằng sau lý do chồng nhất quyết không đeo nhẫn

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/10/2026, 3 con giáp LIÊN TIẾP đón nhận tin vui, vận may chồng chất, ĐỨNG TRÊN NÚI TIỀN, sự nghiệp tình duyên thuận lợi vô cùng

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 29/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, vận đỏ như son, LẮM CỦA NHIỀU TIỀN, đời sang trang mới, TIỀN ĐẺ RA TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Qua đêm nay, 3 con giáp hết áp lực đi qua, VẬN MAY KÉO ĐẾN, sự nghiệp tăng cao, cơ hội THĂNG CHỨC chỉ trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Mừng 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, giàu có thăng hoa trong tháng 10 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Sau 7 ngày nữa, 3 con giáp được PHẬT độ, đánh đâu thắng đó, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC

Sau 7 ngày nữa, 3 con giáp được PHẬT độ, đánh đâu thắng đó, mọi việc SUÔN SẺ, tiền tài NHƯ Ý, hậu vận hưởng AN LẠC