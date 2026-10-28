Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 16:12

Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm.

Tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể chạm tới cái đích đã đặt ra từ trước. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp may mắn này trong suốt thời gian qua đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc tay trái. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì là lúc con giáp này có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, con giáp này có thể chia sẻ với đối phương để cùng đồng lòng, chung sức vượt qua sóng gió.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau ngày mai, người tuổi Mùi sẽ được nhận niềm vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Bạn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Đồng thời, bạn dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. 

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim, người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau để thấu hiểu và chia sẻ hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thu nhập tăng tiến sau ngày mai. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái, chỉ cần chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính. Đường công việc của bản mệnh cũng rất suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức.

Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của người tuổi Ngọ cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Bạn được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 29/10/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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