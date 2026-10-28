Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần

Tâm linh - Tử vi 28/10/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được Ngọc Hoàng 'xả kho tiền', hốt nhiều lộc lá, tiền bạc ngút ngàn, khí vận hanh thông, thành công đến gần từ sau ngày 19/9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, tuổi Thìn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi.

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a> hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cũng thích hợp để người làm ăn ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Nếu đã kiểm tra kỹ các điều khoản thì đôi bên nên nhanh chóng kết hợp, chắc hẳn sẽ sớm thu về một khoản tiền rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, tuổi Dậu có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Dậu sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Dậu cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, mang đến những thành tựu về tài chính khi có Chính Tài giúp thu hút tài lộc về mình. Nhiều người kinh doanh online thu về mối lợi lớn, kiếm được những khoản tiền lớn hơn trước đây rất nhiều.

Từ sau ngày 19/9 âm lịch, 3 con giáp hốt nhiều lộc lá, TIỀN BẠC NGÚT NGÀN, khí vận hanh thông, thành công đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên vì hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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