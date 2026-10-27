Thót tim khoảnh khắc tài xế ô tô cứu sống nhóm công nhân đang ngủ khỏi báo hoang

Những người công nhân đang ngủ say sau một ngày làm việc vất vả và con báo cảm nhận được cơ hội đã tiến về phía họ. Nó dừng lại trước khi lao bất ngờ về phía nhóm người. Phát hiện ra sự việc, một người lái xe đi ngang qua đã bấm còi liên tục, làm con vật giật mình và bỏ chạy.

Video 3 giờ 46 phút trước 3 giờ 46 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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