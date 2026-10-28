Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

Hôm nay, ngày 28/10/2026 giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong những ngày qua. Kim loại quý thế giới lên mức cao trước khi Mỹ công bố thông tin lãi suất trong hôm nay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. ACB tăng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng, mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng… Trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC dao động trong biên độ hẹp, bán ra từ 141 - 144,8 triệu đồng/lượng, mua vào từ 138 - 141,8 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 140,8 triệu đồng. Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo VietNamNet, theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h32 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.058,9 USD/ounce (mua vào) và 4.060,9 USD/ounce (bán ra), giảm nhẹ 0,6 USD/ounce, tương đương 0,01% so với mức tham chiếu. Diễn biến trên biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng đã trải qua một phiên biến động mạnh. Có thời điểm, kim loại quý giảm xuống 3.988 USD/ounce trước khi đảo chiều tăng nhanh, chạm mức cao nhất 4.067 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã phục hồi tới 79 USD/ounce từ mức thấp nhất, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce và tiến sát ngưỡng 4.070 USD/ounce. Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.020 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.037 USD/ounce. So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 7,3%, tương ứng giảm 315 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 27/10. Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 27/10 tăng 5 USD (+0,15%) lên 4.020 USD/ounce. Vàng thế giới tăng trở lại sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Lực cầu bắt đáy gia tăng khi vàng xuống đáy 3 tháng. Giá vàng thế giới tăng trở lại bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu hạ nhiệt đôi chút là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Giá dầu WTI giảm 0,82% xuống 100,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 0,9% xuống 114,8 USD/thùng. Giá dầu giảm sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc loại trừ khả năng hành động quân sự tức thời nhằm vào Iran. Tuy nhiên, nhìn chung vàng đang chịu áp lực trong bối cảnh giá năng lượng, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng mạnh bất cứ lúc nào. Vàng cũng chịu áp lực khi cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây tích cực làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, củng cố triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra thận trọng, giữ trạng thái chờ đợi trước loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn và dữ liệu GDP, PCE của Mỹ trong tuần này.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2026: Vàng nhẫn bật tăng Hôm nay, ngày 27/10/2026 giá vàng trong nước ghi nhận vàng miếng SJC đứng yên ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng.

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