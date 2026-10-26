Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 cha con tử vong trong căn nhà cháy ở xã Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 26/10, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh, khoảng 4h cùng ngày, Tổ An ninh trật tự cơ sở phát hiện đám cháy bùng phát trong căn nhà của ông H.K.L. tại thôn Vĩnh Thái.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay sau đó, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thịnh phân công lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện 2 người tử vong tại phòng ngủ.

Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L (43 tuổi, con cụ Quảng) và cháu H.G.B (13 tuổi, con trai ông L.), cùng ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong căn nhà có cha mẹ ông L. đang sinh sống, may mắn không bị thương tích.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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