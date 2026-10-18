Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Đời sống 18/10/2026 11:07

Lửa đỏ rực kèm cột khói đen bao trùm căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TPHCM khiến nhiều người dân náo loạn tháo chạy.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 18/10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) TPHCM cho biết, đơn vị đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại một căn hộ thuộc chung cư Happy Valley, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h39 ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại căn hộ M304, tầng 3, Block M, chung cư Happy Valley (số R15–R18 đường Nguyễn Văn Linh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 điều động một xe chữa cháy, một xe thang, một xe phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, do Trung tá Nguyễn Trường Khang, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận căn hộ, tổ chức dập lửa, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn cháy lan sang những căn hộ liền kề.

Đến 18h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, khu vực xảy ra cháy được xác định là phòng ngủ của căn hộ M304. Ngọn lửa đã thiêu cháy khoảng 20m² trong tổng diện tích 100m² của căn hộ.

Nhờ triển khai lực lượng và phương tiện kịp thời, cảnh sát đã bảo vệ được khoảng 80m² diện tích còn lại, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các căn hộ bên cạnh và khu vực xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Quá trình xử lý vụ việc có sự phối hợp của Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Ban Quản lý chung cư Happy Valley, Công an phường Tân Hưng, lực lượng an ninh cơ sở và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 17/10 tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy lớn. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 9h30, lửa bùng lên tại căn nhà ba tầng, rộng khoảng 100 m2 trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng (quận 7 cũ). Căn nhà nằm phía sau siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, trong khu dân cư có nhiều nhà ở và cơ sở kinh doanh. Đây là cơ sở massage đã ngừng hoạt động từ đầu năm, đang được sửa chữa.

Hơn 20 cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai vòi phun nước, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang các nhà lân cận.

Sau khoảng 20 phút, hỏa hoạn được khống chế, song nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống tại các chung cư thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện trong gia đình; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng báo động, gọi số 114 và di chuyển đến khu vực an toàn.

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