Ngư dân cứu sống một con cá chép Xiêm khổng lồ quý hiếm nặng 60kg

Con cá dài 1,2 mét này hầu như không cử động khi được tìm thấy nổi gần bờ sông ở làng Ban Phaya Wang, Prachinburi, Thái Lan, vào tối ngày 11/10. Lực lượng cứu hộ cho biết họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy con cá chép bơi lội tự do trong ao, nơi được trang bị hệ thống sục khí oxy.

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