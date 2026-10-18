Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 18/10/2026 giá vàng trong nước ghi nhận một tuần sụt giảm khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 18/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá vàng nhẫn số 9 tại SJC giảm 1,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 140,1 triệu đồng và bán ra 143,1 triệu đồng. Đồng thời, chênh lệch mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 4,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào 139,1 triệu đồng và bán ra 143,1 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,2 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 138,4 triệu đồng và bán ra còn 142,4 triệu đồng. Do chênh lệch giá mua - bán ở các công ty này lên 4 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 5,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin VietNamNet, dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát còn dai dẳng. Giá nhập khẩu trong tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 0,7%, còn sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%. Dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Theo dữ liệu được dẫn trong bản tin thị trường, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên khoảng 83%, so với 72% của ngày trước đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tính đến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất trong tháng 10 tại buổi trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên khoảng 5,12%, còn đồng USD suy yếu. Lợi suất giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng lạm phát do giá năng lượng tăng có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.166 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.186 USD/ounce. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại quanh eo biển Hormuz. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 109,86 USD/thùng. Dầu WTI vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 9. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đi xuống. Chỉ số S&P 500 giảm 84,62 điểm, tương đương 1,1%, xuống 7.659,44 điểm. Dow Jones mất 175,28 điểm, tương đương 0,3%, còn 52.002,41 điểm. Nasdaq Composite giảm 572,99 điểm, tương đương 2,1%, xuống 26.140,03 điểm. Russell 2000 giảm 1,7%, còn 2.721,37 điểm.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng Hôm nay, ngày 17/10/2026 giá vàng trong nước đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ ngay đến 4 triệu đồng một lượng.

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