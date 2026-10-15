Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 15/10/2026 giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới đi xuống khiến người mua vào bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/10, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ chiều mua vàng miếng ở mức 140,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC vẫn được mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua - bán tại các công ty này duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nên người mua sẽ bị lỗ ngay.

Giá vàng trong nước đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới lúc 8h32 ngày 15/10 đạt 4.144,1 USD/ounce, tăng 39,2 USD/ounce, tương đương 0,96%, theo bảng giá Kitco.

Lúc 8h32 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.144,1 USD/ounce mua vào và 4.146,1 USD/ounce bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 USD/ounce.

Biểu đồ giá cho thấy kim loại quý vừa trải qua những nhịp biến động mạnh, với mức cao nhất được ghi nhận là 4.171 USD/ounce và thấp nhất là 4.073 USD/ounce. Biên độ dao động lên tới 98 USD/ounce.

Sau khi giảm sâu về vùng 4.073 USD/ounce, giá vàng dần phục hồi, có thời điểm giằng co quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại trên 4.140 USD/ounce.

So với mức thấp nhất trên biểu đồ, giá mua vào hiện cao hơn 71,1 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn 26,9 USD/ounce so với mức đỉnh 4.171 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.092 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh 4.108 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,6%, tương ứng giảm 243 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 14/10.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng Hôm nay, ngày 14/10/2026 giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm, lùi về vùng 4.155 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC mất 1 triệu đồng/lượng, lùi về dưới 140 triệu/lượng (mua vào).

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