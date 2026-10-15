Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Vũ Thị Hoa (ở Lạng Sơn) thuê người đóng gói bim bim, nui chiên, tăm đậu... giả tại nhà, sau đó bán cho các hàng quán, xe đẩy trước cổng trường học.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa (sinh năm 1963, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Khởi tố Vũ Thị Hoa (sinh năm 1963, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Báo Lao Động. Trước đó, ngày 23.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại tầng 2 của hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa, trên đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, có nhân viên đang chia, cân và đóng gói các loại thực phẩm như bim bim, nui chiên, tăm đậu vào túi nilon.

Trên bao bì có nhãn ghi tên, địa chỉ cơ sở sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường và thu hồi từ những người mua hàng tổng cộng hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, Vũ Thị Hoa tự in tem nhãn giả, trực tiếp thuê người đến tầng 2 nhà mình để đóng gói thủ công thực phẩm giả rồi tuồn ra thị trường bán kiếm lợi nhuận. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm. Ảnh: Báo VietNamNet. Các mặt hàng giả với giá thành rẻ, bắt mắt, kích thích vị giác, nhắm tới khách hàng là học sinh, đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy tự phát xung quanh các cổng trường học. Cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn. Tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm của ông Hoàng Văn Tường (SN 1983, trú phường Kỳ Lừa), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 2,2 tấn chân gà đông lạnh không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá. Tang vật thu giữ. Ảnh: Báo VietNamNet. Tại cơ sở sản xuất, chế biến chân gà của anh Nông Anh Thượng (SN 1982, trú xã Quốc Khánh), lực lượng chức năng phát hiện và kịp thời thu giữ hơn 2,7 tấn chân gà không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá đang được sơ chế, chế biến nhằm mục đích thương mại. Theo cơ quan công an, các mặt hàng này có giá rẻ, màu sắc bắt mắt, kích thích vị giác, nhắm tới khách hàng là học sinh và được đưa vào các hàng quán, xe đẩy tự phát quanh cổng trường. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Danh tính đối tượng sản xuất 16.000 hàng giả nhãn hiệu Owen, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán quần áo giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-chu-ho-kinh-doanh-san-xuat-bim-bim-gia-tuon-vao-hang-quan-quanh-truong-hoc-o-lang-son-770749.html