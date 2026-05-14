Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Đời sống 14/05/2026 14:47

Cụ thể: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci 90; 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 13/5, Chi cục Hải quan Khu vực 17 thông tin về vụ phát hiện, bắt giữ 5.090 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci, Chanel, Louis Vuitton tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Theo đó, ngày 25/4, tại bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn.

Lô hàng được chứa trong container mang số KLFU9050241, vận chuyển bằng xe đầu kéo biển kiểm soát 62H-00943 theo loại hình quá cảnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo, nghi giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton và Rolex.

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh - Ảnh 1
Phát hiện container chứa hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Rolex, Gucci, Chanel và Louis Vuitton, tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 29/4, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã gửi 4 công văn số 414, 415, 416 và 417, đến đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex. Nội dung thông báo cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa nghi ngờ giả mạo các nhãn hiệu này.

Đến ngày 7/5, đại diện theo ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của chủ sở hữu các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Rolex đã có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa do hải quan phát hiện bắt giữ đều là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể: 3.980 đồng hồ hiệu Rolex; 90 nón thời trang hiệu Louis Vuitton; 90 nón thời trang hiệu Chanel; 90 thời trang hiệu Gucci 90; 840 kẹp tóc nữ hiệu Chanel.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 8/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ban hành quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, đồng thời thành lập hội đồng xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt và thẩm quyền xử phạt.

Theo cơ quan hải quan, tổng trị giá tang vật vi phạm được xác định hơn 1,2 tỉ đồng. Tiếp đó, ngày 9/5, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà để xử lý theo quy định.

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