Chê bạn trai đi xe máy 'cà tàng' đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Tâm sự Eva 14/05/2026 15:15

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy.

Ngày họp lớp đại học, bạn bè ai cũng xe sang, quần áo bảnh bao đến gặp mặt nhau. Đám con trai thì khoe mới mua nhà, người lại kể mới tậu được con siêu xe. Những cô gái thì tâng bốc bạn trai của mình lên tận mây xanh, hết khoe vừa đi du lịch Châu Âu rồi được tặng đồ hàng hiệu.

Sau khi khoe với nhau, cả đám quay sang nhìn Thúy với ánh mắt xem thường. Có người lên tiếng hỏi: 

- Thúy sao rồi, nghe nói bạn trai bà vẫn làm nhân viên của công ty sửa chữa điện lạnh hả?

Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào. 

Thấy người đến là bạn trai mình, Thúy hớt hải chạy ra trách móc:

- Anh đến đây làm gì?

Thanh vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói:

- Em nói bạn bè em ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng đến ra mắt nên anh cũng đến để không làm em mất mặt.

Nghe vậy, Thúy gắt gỏng:

- Thà anh đừng đến chứ bộ dạng của anh bây giờ mới khiến tôi mất mặt đó. Biết chưa?

Mặt Thanh tối sầm, anh vừa định lên tiếng thì bị Thúy cắt ngang:

Chê bạn trai đi xe máy 'cà tàng' đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chia tay đi, tôi đến với anh chỉ có khổ thôi, chúng ta không có tương lai. Anh xem người ta đi, bằng tuổi anh bây giờ người có xe, người có nhà. Còn anh có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng này? Đúng là đồ vô dụng, tôi đã chịu đựng anh quá nhiều rồi.

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.

Từ ngày chia tay, Thanh lao đầu vào làm việc quên ngày đêm. Anh không còn làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang công ty liên kết quốc tế. Mới đầu anh chỉ là nhân viên quèn. Quyết tâm vươn lên, tối đến anh đi học thêm để nâng cao kiến thức. Chỉ với 3 năm, anh đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ba năm tiếp theo lại là giám đốc sáng tạo và mở công ty riêng.

Sau 6 năm phấn đấu, cuối cùng anh đã có sự nghiệp ổn định. Để mở rộng kinh doanh, công ty anh tuyển dụng khá nhiều vị trí. Hôm đó tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Thúy cũng là một trong những ứng cử viên đi phỏng vấn ở công ty anh. Cả hai bất ngờ đụng nhau ở hành lang.

Gặp lại người xưa, Thúy không quên buông lời mỉa mai:

- Anh vẫn như xưa nhỉ, ăn mặc lôi thôi, không có chút khí chất nào. Giờ vẫn là nhân viên quèn sao. Ngày đó tôi bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời.

Thanh chỉ cười không nói gì và đẩy cửa đi vào phòng. Đến lượt Thúy phỏng vấn, cô hết sức kinh ngạc khi thấy anh ngồi ở ghế giám đốc. Chưa nói gì, anh đã vứt hồ sơ của cô sang một bên rồi nói rằng “xin lỗi, chúng tôi không nhận cô”.

Tái xanh mặt mày, cô xuống nước năn nỉ:

- Nếu là vì chuyện cá nhân của chúng ta mà anh không nhận em thì cho em xin lỗi. Em rất hối hận vì bỏ lỡ một người như anh.

Thanh cười khẩy:

- Chuyện cũ tôi quên rồi, điều quan trọng là cô không có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Kỹ năng chuyên môn cũng quá tệ. Xin lỗi mời cô về cho.

Nói dứt lời Thanh bảo thư ký tiễn Thúy ra ngoài. Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo. 

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Con gái tôi khi đó đã 6 tuổi, lễ phép và hiểu chuyện. Con bé cũng biết mẹ đi lấy chồng nhưng không giận tôi, chỉ hỏi liệu tôi có về kịp sinh nhật con 1 tháng sau không? Tôi đương  nhiên sẽ về, đó là việc chẳng khó khăn gì với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ai nghèo rồi cũng giàu, trong 2 tháng tới, 3 con giáp này luôn được thần linh hỗ trợ, bước vào cánh cửa giàu sang, tiền vàng có đủ

Ai nghèo rồi cũng giàu, trong 2 tháng tới, 3 con giáp này luôn được thần linh hỗ trợ, bước vào cánh cửa giàu sang, tiền vàng có đủ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

Tâm sự 44 phút trước
Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Tâm sự Eva 59 phút trước
Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16, 17 tháng 5), 3 con giáp tấn tới an khang, phú quý đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, mọi điều hanh thông

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16, 17 tháng 5), 3 con giáp tấn tới an khang, phú quý đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Ngày lâm chung mẹ chồng "hụt" trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày lâm chung mẹ chồng "hụt" trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Du khách kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng vòi rồng hiếm gặp trên biển

Du khách kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng vòi rồng hiếm gặp trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên

Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đuổi thẳng cổ, sau 30 ngày tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật mà bà đã nhìn thấu

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đuổi thẳng cổ, sau 30 ngày tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật mà bà đã nhìn thấu