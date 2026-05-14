Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên

Tâm linh - Tử vi 14/05/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày 1/4 âm lịch, Thiên ấn chiếu mệnh, hôm nay bạn cần thảo luận chi tiết kế hoạch của mình với người lớn tuổi vì họ sẽ đưa ra những lời khuyên và gợi ý quý giá có ích cho bạn. Những người làm công chức, quân đội, công việc mang tính kỷ cương, nghiêm khắc sẽ được hưởng nhiều may mắn nhất trong ngày mới này.

Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng khá ổn định nhờ Tam Hội chiếu cố. Cách tốt nhất để chứng tỏ bản thân là nói gì làm nấy. Bằng cách nhất quán trong lời nói và hành động, bạn sẽ giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác, tiền bạc cũng theo đó mà ra, chữ tín của Sửu càng cao thì tiền về càng nhiều.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày 1/4 âm lịch, Thiên Tài giúp sức, tình hình tài chính của người tuổi Mão có khởi sắc rõ rệt. Có thể bạn nhận được khoản lãi lời từ các mối đầu tư, được người khác trả nợ hoặc có cơ hội trúng thưởng, trúng số. Hãy có cách sử dụng khoản tiền trong tay một cách khôn ngoan, như vậy thì bạn sẽ luôn dư dả, tiền đẻ ra tiền. Còn nếu bạn dành tất cả khoản tiền mình đang có để chi tiêu lãng phí thì chẳng mấy chốc sẽ lại cháy túi.

Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng không mấy lạc quan. Vợ chồng bạn giận dỗi nhau nhưng lại không có ai chịu hạ cái tôi xuống và chủ động làm hòa. Tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới tất cả các thành viên trong gia đình.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng ngày 1/4 âm lịch, tuổi Tuất độc thân nếu đã cảm thấy sẵn sàng với một mối quan hệ mới thì hãy gật đầu đồng ý trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Những cặp vợ chồng lúc này đang lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để làm mới tình cảm của mình. Thực Thần xuất hiện hôm nay cho thấy con giáp tuổi Tuất đã làm rất tốt trong thời gian qua. 

Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tuổi Tuất lúc này có thể đón cơ hội vượng phát đang đến rất gần. Bản mệnh có thể chăm chỉ làm việc, tập trung vào nhiệm vụ được giao để đạt được thành tích tốt nhất có thể, được mọi người tin tưởng, con đường phát triển sự nghiệp ngày càng rộng mở. 

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