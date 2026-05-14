Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), 3 con giáp hết khổ, từ nay vận may đi lên, Tài Lộc gõ cửa tiền đổ về liên tục

Tâm linh - Tử vi 14/05/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp hết khổ, từ nay vận may đi lên, Tài Lộc gõ cửa tiền đổ về liên tục trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), Chính Quan tác động, ghi điểm trong mắt lãnh đạo nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo. Cấp trên có thể giao thêm cho bạn những nhiệm vụ khó nhằm thử thách bạn trước khi chính thức cho bạn thăng chức hoặc tăng lương.

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), 3 con giáp hết khổ, từ nay vận may đi lên, Tài Lộc gõ cửa tiền đổ về liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tham gia thi cử cũng sẽ nhận được tin tức tốt lành trong ngày hôm nay, ví dụ như đạt thành tích cao hoặc đỗ vào nơi mình luôn mong ước. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, nếu tiếp tục cố gắng, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thổ sinh Kim, những thành tích xuất sắc của bạn là điều khiến cho người khác giới bị thu hút. Bạn khá đào hoa trong ngày hôm nay và có thể nhận được lời bày tỏ của ai đó. Nếu có thể, hãy thử cho đối phương cơ hội trò chuyện, tiếp xúc với mình nhiều hơn.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), Tam Hội giúp cho con giáp tuổi Dần nếu đang có mâu thuẫn thì ngay lập tức có cách thức phù hợp để được hòa giải. Hôm nay bạn cũng có xu hướng xem nhẹ mọi việc và dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của những người xung quanh mình.

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), 3 con giáp hết khổ, từ nay vận may đi lên, Tài Lộc gõ cửa tiền đổ về liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài hỗ trợ cho người tuổi Dần về vấn đề tiền nong, có thể có người giúp đỡ hoặc tiền tiết kiệm của bạn bao lâu nay đang phát huy tác dụng, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu thời gian này rảnh rỗi hơn thì bạn có thể tìm hiểu, đọc sách thêm về cách quản lý tiền bạc.
 

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn, đó có thể là với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp... đừng cố tranh luận khi hai người đang tức giận. Hãy để thời gian khi mỗi người bình tĩnh hơn thì cuộc nói chuyện sẽ mang tính xây dựng hơn bạn nhé.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), đường tài chính của tuổi Mão trong ngày được củng cố. Con giáp này dứt khoát trong từng quyết định, từng bước đi của mình và may mắn thay đó lại là hướng đi vô cùng đúng đắn, mang tài lộc về cho bản mệnh.

Trong 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17/5), 3 con giáp hết khổ, từ nay vận may đi lên, Tài Lộc gõ cửa tiền đổ về liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cục diện tương xung sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của tuổi Mão. Trong ngày hôm nay bản mệnh sẽ dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi mà mọi người xung quanh ai cũng có đôi còn mình vẫn chăn đơn gối chiếc.

Con giáp này cũng muốn có người ở bên bầu bạn, nhưng dường như số phận trêu ngươi, hết lần này tới lần khác bị tình yêu phản bội, quay lưng lại với mình. Bản mệnh không biết khi nào mới tìm được người nguyện ý ở bên mình.

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