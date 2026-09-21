Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Diện mạo mới của Lý Liên Kiệt đặc biệt thu hút chú ý bởi sức khỏe của nam diễn viên nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm trong những năm gần đây. Tại sự kiện, ông lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhanh nhẹn. Một số cư dân mạng nhận xét tài tử 63 tuổi đang dần lấy lại hình ảnh khỏe khoắn và khí chất quen thuộc của một ngôi sao võ thuật từng thống trị màn ảnh Hoa ngữ.

Những hình ảnh mới của Lý Liên Kiệt tại một sự kiện ở Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nam diễn viên xuất hiện với mái tóc đen, dáng người thẳng và bước đi khá nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy người hâm mộ đứng chờ bên ngoài, ông chủ động gật đầu thay lời cảm ơn.

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy đi đáng kể. Có thời điểm, ông phải nhờ người hỗ trợ khi di chuyển. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, nam diễn viên nhiều lần xuất hiện với trạng thái tốt hơn. Ông từng được bắt gặp đưa con gái út tới Nepal tu tập và xuất hiện tại một cửa hàng đồ cổ ở Bắc Kinh.

Lý Liên Kiệt cũng từng lên tiếng về những tin đồn liên quan đến sức khỏe. Sau khi xuất hiện với diện mạo được nhận xét trẻ trung hơn, trên mạng từng lan truyền thông tin ông “thay tim” hoặc “thay máu”. Nam diễn viên đã bác bỏ những đồn đoán này.

Trong một chia sẻ hồi tháng 5/2026, Lý Liên Kiệt nói về căn bệnh cường giáp từng ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình. Theo nam diễn viên, căn bệnh khiến gương mặt ông thay đổi và đó là một trong những giai đoạn khó khăn. Những năm gần đây, tình trạng này đã được kiểm soát tốt hơn.

Bên cạnh đó, những chấn thương tích lũy trong quá trình đóng phim khiến Lý Liên Kiệt không thể tập luyện với cường độ như trước. Hiện tại, ông chủ yếu tập thái cực quyền và thực hiện các hình thức vận động nhẹ.

Gần đây, nam diễn viên tiếp tục chia sẻ video về cuộc sống thường ngày. Lý Liên Kiệt cho biết ông đang gặp tình trạng mất trí nhớ và tê tay. Ông cũng thừa nhận đôi lúc chỉ muốn tạm gác công việc để nghỉ ngơi, thậm chí dành cả ngày để ngủ, nhưng lịch trình vẫn được sắp xếp khá dày đặc.

Những hình ảnh mới cùng các chia sẻ của Lý Liên Kiệt cho thấy nam diễn viên đang duy trì cuộc sống và công việc theo cách phù hợp hơn với tình trạng hiện tại. Ở tuổi 63, sự xuất hiện khỏe khoắn của ông tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.