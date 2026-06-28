Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Dù đều là những bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước, động thái của nam diễn viên Lý Liên Kiệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi đây là lần hiếm hoi ông lên tiếng về mối quan hệ với hai con gái cùng người vợ đầu Huỳnh Thu Yến.

Sau nhiều năm vướng tin đồn lạnh nhạt với hai con gái riêng sau khi tái hôn, Lý Liên Kiệt mới đây đã lần đầu lên tiếng làm rõ trong cuộc trò chuyện cùng con gái út Jada. Nam diễn viên cho biết ông từng nhiều lần đọc những bình luận cho rằng mình bỏ bê hai con đầu lòng, nhưng lựa chọn im lặng thay vì giải thích. Theo Lý Liên Kiệt, mối quan hệ giữa ông và hai con gái với người vợ đầu Huỳnh Thu Yến vẫn luôn gắn bó. Ông tiết lộ ngay từ khi kết hôn, Lợi Trí đã chủ động đề nghị cùng chăm sóc hai con riêng của chồng. Không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, bà còn quan tâm đến cuộc sống của các con trong suốt nhiều năm. Với Lý Liên Kiệt, điều khiến ông trân trọng nhất là mong muốn của vợ trong việc xây dựng một gia đình thực sự gắn kết, thay vì chỉ hoàn thành trách nhiệm.

Nam diễn viên cũng chia sẻ vợ chồng ông đã chuẩn bị nền tảng tài chính cho hai con gái từ sớm. Theo đó, Lợi Trí dành một khoản tiền riêng và mua nhà tại Mỹ cũng như Trung Quốc để các con có cuộc sống ổn định trong tương lai. Lý Liên Kiệt cho biết đây là cách để ông đối xử công bằng với cả bốn người con.

Hiện hai con gái đầu đều đã trưởng thành và có công việc ổn định. Từng có thời điểm họ muốn gửi tiền để báo hiếu cha và mẹ kế, nhưng Lợi Trí từ chối, khuyên các con giữ tiền cho bản thân và dành nhiều sự quan tâm hơn đến mẹ ruột. Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt cũng phủ nhận những đồn đoán về sự bất hòa trong gia đình. Ông cho biết mỗi năm, các con đều có dịp đoàn tụ tại Singapore hoặc vợ chồng ông sang Mỹ thăm con. Bốn chị em cùng cha khác mẹ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, thường gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi cùng nhau. Lý Liên Kiệt thừa nhận vì bận rộn đóng phim nên ông không thể đồng hành cùng hai con gái trong những năm tháng trưởng thành. Tuy nhiên, ông luôn cố gắng bù đắp bằng cách bảo đảm điều kiện học tập, cuộc sống và tương lai cho các con. Qua những chia sẻ này, nam diễn viên hy vọng khán giả có cái nhìn đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa ông và gia đình sau nhiều năm bị hiểu lầm.

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi Lý Liên Kiệt mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ đăng tải trên Weibo hai bức ảnh chụp cùng Tạ Miêu, được ghi lại cách nhau tới 33 năm.

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