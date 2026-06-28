Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ

Sao quốc tế 28/06/2026 15:39

Dù đều là những bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước, động thái của nam diễn viên Lý Liên Kiệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi đây là lần hiếm hoi ông lên tiếng về mối quan hệ với hai con gái cùng người vợ đầu Huỳnh Thu Yến.

Sau nhiều năm vướng tin đồn lạnh nhạt với hai con gái riêng sau khi tái hôn, Lý Liên Kiệt mới đây đã lần đầu lên tiếng làm rõ trong cuộc trò chuyện cùng con gái út Jada. Nam diễn viên cho biết ông từng nhiều lần đọc những bình luận cho rằng mình bỏ bê hai con đầu lòng, nhưng lựa chọn im lặng thay vì giải thích.

Theo Lý Liên Kiệt, mối quan hệ giữa ông và hai con gái với người vợ đầu Huỳnh Thu Yến vẫn luôn gắn bó. Ông tiết lộ ngay từ khi kết hôn, Lợi Trí đã chủ động đề nghị cùng chăm sóc hai con riêng của chồng. Không chỉ hỗ trợ chi phí học tập, bà còn quan tâm đến cuộc sống của các con trong suốt nhiều năm. Với Lý Liên Kiệt, điều khiến ông trân trọng nhất là mong muốn của vợ trong việc xây dựng một gia đình thực sự gắn kết, thay vì chỉ hoàn thành trách nhiệm.

Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ - Ảnh 1

Nam diễn viên cũng chia sẻ vợ chồng ông đã chuẩn bị nền tảng tài chính cho hai con gái từ sớm. Theo đó, Lợi Trí dành một khoản tiền riêng và mua nhà tại Mỹ cũng như Trung Quốc để các con có cuộc sống ổn định trong tương lai. Lý Liên Kiệt cho biết đây là cách để ông đối xử công bằng với cả bốn người con.

Hiện hai con gái đầu đều đã trưởng thành và có công việc ổn định. Từng có thời điểm họ muốn gửi tiền để báo hiếu cha và mẹ kế, nhưng Lợi Trí từ chối, khuyên các con giữ tiền cho bản thân và dành nhiều sự quan tâm hơn đến mẹ ruột.

Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lạnh nhạt với hai con gái của vợ cũ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt cũng phủ nhận những đồn đoán về sự bất hòa trong gia đình. Ông cho biết mỗi năm, các con đều có dịp đoàn tụ tại Singapore hoặc vợ chồng ông sang Mỹ thăm con. Bốn chị em cùng cha khác mẹ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, thường gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi cùng nhau.

Lý Liên Kiệt thừa nhận vì bận rộn đóng phim nên ông không thể đồng hành cùng hai con gái trong những năm tháng trưởng thành. Tuy nhiên, ông luôn cố gắng bù đắp bằng cách bảo đảm điều kiện học tập, cuộc sống và tương lai cho các con. Qua những chia sẻ này, nam diễn viên hy vọng khán giả có cái nhìn đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa ông và gia đình sau nhiều năm bị hiểu lầm.

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Lý Liên Kiệt mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ đăng tải trên Weibo hai bức ảnh chụp cùng Tạ Miêu, được ghi lại cách nhau tới 33 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi

Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Lý Liên Kiệt thừa nhận khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời

Lý Liên Kiệt thừa nhận khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 41 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?