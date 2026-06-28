Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới hướng đến đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Đời sống 28/06/2026 11:51

Công an tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra cảnh báo về loạt thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội đang rộ lên gần đây.

Theo thông tin báo Dân Trí, trước tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu an cư để trục lợi, Công an tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra cảnh báo về loạt thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội đang rộ lên gần đây.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội ngày càng được nhiều người dân quan tâm, chính sách phát triển nhà ở xã hội đã và đang mang lại cơ hội an cư cho nhiều gia đình có thu nhập thấp, người lao động, công nhân, cán bộ, công chức và các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhu cầu mua nhà ở xã hội ngày càng lớn trở thành “mảnh đất” để một số đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới hướng đến đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ít người dân, xuất phát từ mong muốn sớm có một nơi ở ổn định, đã mất cảnh giác trước những lời quảng cáo hấp dẫn như: “có suất nhà ở xã hội không qua xét duyệt”, “đăng ký hồ sơ chắc chắn được duyệt”, “chỉ cần đóng phí là có căn”, “có quan hệ nội bộ với chủ đầu tư”…

Việc nôn nóng, mong muốn sở hữu một mái nhà ổn định đã khiến không ít người dân mất cảnh giác, vội vàng chuyển tiền mà không hề kiểm chứng thông tin.

Các đối tượng lừa đảo không dùng một bài văn mẫu mà liên tục thay đổi phương thức tiếp cận. Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo lập các tài khoản mạng xã hội, nhóm cộng đồng hoặc trang thông tin có hình ảnh, nội dung được xây dựng chuyên nghiệp, đăng tải thông tin về dự án nhà ở xã hội đang được nhiều người quan tâm.

Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh phối cảnh dự án, giấy tờ có dấu đỏ được làm giả, thậm chí tự nhận là nhân viên tư vấn, cán bộ hỗ trợ hồ sơ để khiến người dân tin rằng đây là nguồn thông tin chính thống.

Sau khi tiếp cận, đối tượng có thể đưa ra nhiều mức “phí” khác nhau như phí giữ chỗ, phí hoàn thiện hồ sơ, phí tư vấn, phí xác nhận đối tượng, phí ưu tiên xét duyệt. Ban đầu, số tiền yêu cầu thường không lớn để tạo tâm lý yên tâm.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ thiếu giấy tờ, cần bổ sung chi phí, cần chuyển thêm tiền để hoàn thiện thủ tục. Đến khi nạn nhân nhận ra bất thường thì việc liên hệ đã bị cắt đứt.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo để phòng tránh bị lừa đảo, người dân khi có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội cần tìm hiểu thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư được công bố hợp pháp và các kênh thông tin chính thống.

Không nên giao bản chụp căn cước công dân, giấy tờ cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người không rõ danh tính.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mã xác thực giao dịch, mật khẩu ngân hàng hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên hỗ trợ hồ sơ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, chứng từ chuyển tiền để cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ việc xác minh, xử lý.

Trước đó, trên địa bản tỉnh Cà Mau, công an tỉnh này cũng phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Cụ thể thông tin báo Người Lao Động, ngày 24/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết nhà ở xã hội là loại hình bất động sản đặc thù, thể hiện chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp có cơ hội ổn định chỗ ở với mức giá phù hợp. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội ngày càng tăng cùng tâm lý mong muốn nhanh chóng sở hữu nhà của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi chính sách, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý.

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