Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Đời sống 27/06/2026 14:30

Sau khi xảy ra vụ việc Đưa cô gái cùng bạn đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska, người đàn ông bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu, tối 26/6, anh H. chủ quán hải sản Việt Trì, phường Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, vụ việc trên đã được giải quyết.

Theo thông tin từ VietNamNet, một nam thanh niên cùng 5 cô gái và trẻ em vào quán hải sản trên địa bàn phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) gọi nhiều món đắt tiền như: Cua Hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương và cá tầm... Cuối bữa, những vị khách đi cùng lần lượt ra về, chàng trai bị bỏ lại với hoá đơn 16 triệu đồng. Người này có biểu hiện bất thường, liên tục khua tay múa chân và không chịu thanh toán số tiền. 

Sau khi trình báo với cơ quan chức năng, chủ quán được biết, anh chàng từng ăn ở một số quán khác nhưng không chịu trả tiền. 

Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, các vị khách đi cùng phải có trách nhiệm trong sự việc này, nên trả lại một phần tiền cho quán.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đặng Hậu (chủ quán hải sản Việt Trì), cho biết chiều 26/6, một cô gái trong nhóm đã chuyển 8 triệu đồng để thanh toán hoá đơn. "Cô gái này cho biết mình là sinh viên, những người còn lại đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ 16 triệu đồng. Quán đồng ý và muốn kết thúc sự việc để tập trung kinh doanh.

Với tình trạng tâm lý bất ổn của nam thanh niên, ban đầu, chúng tôi từng nghĩ không thể thu hồi được số tiền", anh thông tin.  Trong tin nhắn do chủ quán cung cấp, nữ khách hàng cho biết, cô và các bạn được nam thanh niên rủ đi ăn hải sản nhưng không lường trước được mọi chuyện. 

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, anh Hậu đối mặt nhiều áp lực. Nhiều người nghi ngờ quán dùng chiêu trò này để quảng bá thương hiệu.

"Tôi mất ăn mất ngủ vì nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong khi quán có hình ảnh lưu lại từ camera giám sát. Được thanh toán một nửa hoá đơn, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm", anh Đặng Hậu bày tỏ.

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng - Ảnh 1
Hóa đơn bữa ăn với nhiều món hải sản đắt đỏ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 24/6, khoảng 20h40, nam thanh niên cùng các vị khách đi cùng đến ăn hải sản. Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu dùng bữa, chàng trai liên tục kêu đau bụng. Những vị khách đi cùng lần lượt rời khỏi quán.

Trong tờ hoá đơn còn lưu lại, nhóm khách ăn hết số tiền 16 triệu đồng. Cụ thể, hơn 5,6 triệu đồng tiền cua Hoàng đế, hơn 5,1 triệu đồng tiền tôm hùm Alaska, 1,9 triệu đồng bọ biển, 1,39 triệu đồng cua thịt... Đồ uống gồm nước ngọt, bia hết hơn 140.000 đồng. 

Quán của anh Hậu đã mở cửa được 6 năm, chuyên bán các loại hải sản tươi sống. Hàng ngày, lượng khách đông, không cần phải quảng cáo. Đa số thực khách thường đặt bàn trước, hiếm khi có người tự vào quán rồi gọi đồ như nam thanh niên nói trên. 

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Công an hé mở tình tiết mới vụ ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng; Bộ Công thương muốn áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình; HLV tuyển Đức than vãn các học trò 'chơi bóng như tự sát' ở trận thua Ecuador;... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 26/6.

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