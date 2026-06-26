Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Đời sống 26/06/2026 12:39

Công an hé mở tình tiết mới vụ ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng; Bộ Công thương muốn áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình; HLV tuyển Đức than vãn các học trò 'chơi bóng như tự sát' ở trận thua Ecuador;... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 26/6.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh H., chủ quán Hải sản Việt Trì (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), cho biết sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, một phụ nữ tên H. đã chủ động nhắn tin liên hệ với quán. Theo anh H., người phụ nữ này tự nhận là một trong những người tham gia bữa ăn tối ngày 24/6 và cho rằng sự việc xảy ra ngoài mong muốn.

"Chị ấy nói rằng mình là một trong những người đi ăn tối hôm trước và khẳng định không phải tất cả thành viên trong nhóm đều vô trách nhiệm. Sự việc xảy ra như vậy bản thân họ cũng không mong muốn", anh H. kể.

Chủ quán cho biết, người phụ nữ nói đang bận và hẹn sẽ liên hệ lại sau khi thống nhất với những người đi cùng để có phản hồi chính thức với nhà hàng. Đồng thời, người này cũng hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi cơ quan công an vào cuộc.

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng - Ảnh 1
Hoá đơn bữa ăn hết hơn 16 triệu với nhiều món hải sản đắt tiền - Ảnh: VietNamNet

Theo anh H., trong cuộc trao đổi, người phụ nữ cũng bày tỏ lo ngại khi hình ảnh của nhóm xuất hiện trên một số trang mạng xã hội và đề nghị nhà hàng đính chính.

"Chị ấy nói thấy hình ảnh của cả nhóm bị đăng trên mạng và cho rằng xuất phát từ trang của nhà hàng nên nhờ mình đính chính. Tuy nhiên, thực tế quán không hề đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách, bản thân tôi cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu", anh H. nói.

Chủ quán cho biết, ngay từ khi xảy ra vụ việc, nhà hàng đã chủ động không công khai hình ảnh của nhóm khách vì trong đoàn có nhiều trẻ em.

"Chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến các cháu nhỏ nên không đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của khách", anh H. chia sẻ.

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng - Ảnh 2
Nam thanh niên có dấu hiệu bất thường, không thanh toán hoá đơn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 24/6, ông T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đến quán Hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.

Nhóm khách gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, ông T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng các trẻ em lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn ông T. ở lại.

Chủ quán sau đó trình báo Công an phường Việt Trì. Lực lượng công an đã đưa ông T. về trụ sở làm việc. Qua xác minh ban đầu, gia đình cho biết người này có biểu hiện bất thường về tâm lý.

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