Diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Quảng Trị trở ra Bắc Bộ mưa lớn

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ ít có khả năng mạnh thêm.

Theo báo Tuổi Trẻ thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 19-8, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía bắc của bắc Biển Đông , cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) gần 400km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Trong ngày và đêm mai và những ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5km/h, hướng về phía vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m.

Dự báo vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 19-8. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao lên tới 5.000m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ hôm nay đến 21-8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Cụ thể, từ sáng sớm nay đến đêm 20-8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ sáng sớm nay đến ngày 20-8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Ngày và đêm nay, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Ở phía Nam hiện nay gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong chiều tối và đêm nay 19-8, trên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm" - bà Quỳnh thông tin.

Người dân cần đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Theo thông tin báo Lao Động, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý khi có tình huống thiên tai.

Bộ Xây dựng vừa có Công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Sở Xây dựng các địa phương triển khai phương án ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: Báo Lao Động.

Các đơn vị phải kịp thời khắc phục những tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm và trục giao thông chính.

Đồng thời, phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang thi công, đặc biệt tại khu vực dễ bị sụt trượt, miền núi, nơi thường xảy ra lũ ống, lũ quét.

Các Khu Quản lý đường bộ được yêu cầu phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu tại những vị trí đường bị ngập sâu, ngầm tràn, đường bị đứt hoặc sạt lở.

Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào các vị trí nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu và khu vực trọng điểm.

Các đơn vị phải chú ý cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập nước, nơi thường xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ đá rơi, đất sụt và khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Ngành đường sắt phải tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời xây dựng kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt khiến phải dừng tàu.