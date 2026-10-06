Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 06/10/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị khi bước qua tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 9 âm lịch, thuận lợi cho việc thi cử, xin việc, đòi quyền lợi trong công việc của Thìn vì Chính Ấn chiếu vận. Nếu muốn mọi việc trong thời gian tới hanh thông bạn phải có ý chí, không được cả nể bất kỳ ai trong cơ quan. Quả là con giáp có cuộc sống tuyệt vời, đường tiền bạc Thìn cũng may mắn nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hôm nay, bạn có thể nhận được những gợi ý hợp tác mới, đây sẽ là động lực đánh thức tiềm năng kiếm tiền của bạn đó.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Lục Hợp chỉ đường dẫn lối nên Thìn sống rất biết điều, khá tâm lý trong chuyện bạn bè, yêu đương. Bạn không bao giờ để ai phải thiệt khi chơi với mình. Yêu đương thì rạch ròi, luôn nhận phần thiệt về phía mình.

Con giáp tuổi Tý

Bước qua tháng 9 âm lịch, Chính Quan chỉ đường dẫn lối, người tuổi Tý nhận ra điểm mạnh của mình để có thể phát huy đúng lúc. Nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh, cho dù bạn là người mới đi nữa. Với người làm lãnh đạo, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, khiến cấp dưới tin tưởng và tôn trọng. Nhờ có khả năng đánh giá vấn đề chính xác, bạn sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn dẫn lối cho cả tập thể.

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc, quan hệ tình cảm của bạn cũng có những bước phát triển tích cực. Cả hai bạn đều chủ động hơn trong mối quan hệ nên tình cảm đôi bên ấm lên nhanh chóng. Cả hai đều muốn tính đến chuyện lâu dài.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tháng 9 âm lịch, tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Con giáp này thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Nay cũng là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý. 

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Mão được nhắc nhở dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bản mệnh cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

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