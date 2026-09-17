Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, Chính Ấn mang tới cho người tuổi Thân cơ hội được nâng đỡ trong công việc. Mọi việc đang diễn ra hết sức trôi chảy. Bạn được tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ngày này các hoạt động giao tiếp được diễn ra rất trơn tru, quá trình trao đổi công việc không gặp bất cứ khúc mắc nào.

Thổ sinh Kim báo hiệu tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Đây là dấu hiệu cho thấy người độc thân sắp tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội trước mắt, đừng để lỡ người trong định mệnh của mình.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, người tuổi Tỵ gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. May mắn là vận tình cảm được Tam Hội cục nâng đỡ. Tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày hôm nay cho thấy vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt. Bạn có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tài lộc của tuổi Hợi gia tăng, số tiền đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bản mệnh cảm thấy rất an tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn, con giáp này và nửa kia đều biết nhường nhịn nhau nên cả hai đều không có những mâu thuẫn. Tuy nhiên, hai người cần dành thời gian để chăm sóc và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

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