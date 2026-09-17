NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 17/09/2026 10:17

Sự ra đi của NSND Xuân Đàm khép lại cuộc đời 96 năm, trong đó phần lớn thời gian ông dành cho nghệ thuật, văn hóa và quê hương Quảng Trị.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 16-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị xác nhận NSND, đạo diễn Xuân Đàm vừa qua đời. Ông hưởng thọ 96 tuổi.

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NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

NSND, đạo diễn Xuân Đàm được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ đặt nền móng và góp phần định hình sân khấu chuyên nghiệp Bình - Trị - Thiên, đặc biệt là sân khấu Quảng Trị; đồng thời có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa, văn nghệ của khu vực miền Trung và sân khấu Việt Nam đương đại.

NSND Xuân Đàm sinh ra tại làng Lập Thạch, nay thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nghèo. Năm 1950, ông tòng quân tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau đó ông chọn nghệ thuật và về Đoàn kịch Bình Trị Thiên, cùng các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân trên chiến trường Bình Trị Thiên.

Ông bắt đầu "bén duyên" với sự nghiệp sân khấu từ năm 1960 khi ông thi vào Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam, khoa đạo diễn.

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Những ngày NSND, đạo diễn Xuân Đàm bén duyên cùng nghệ thuật sân khấu. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Từ tháng 12-1960 đến tháng 10-1970, ông là sinh viên khoa đạo diễn Trường Sân khấu Moscow (Liên Xô); là đạo diễn Nhà hát Kịch nói Trung ương, giảng viên lớp bổ túc nghiệp vụ nghệ thuật sân khấu, chủ nhiệm lớp đạo diễn. Và sau đó là Chủ nhiệm khoa đạo diễn Trường Sân khấu điện ảnh Việt Nam.

Theo thông tin VTC News, sau bốn mươi năm lăn lộn với hai cánh gà sân khấu, NSND Xuân Đàm đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam trên 50 vở diễn.

Trong đó, các tác phẩm “Gia đình má Bẩy”; “Con gà chân chì”; “Tín hiệu trái tim”; “Tiếng hát”; “Bão tố ngoài khơi”; “Tình ca”; “Độc thoại đêm”; “Trần Thủ Độ”; “Bình minh đó, trái tim anh”; “Âm mưu và tình yêu”; “Huyền thoại mẹ”... trở thành nổi tiếng, để lại những hiệu quả nghệ thuật đầy cảm xúc trong giới sân khấu cũng như đông đảo công chúng cả nước.

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NSND, đạo diễn Xuân Đàm cùng vợ là NSND Kim Quý. Ảnh: VTC News. 

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ông có nhiều năm làm công tác quản lý văn hóa, nghệ thuật tại Huế và Quảng Trị, từng giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị và nhiều năm là Ủy viên Ban Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Ngoài ra, ông còn được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú…

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