Ông Phan Thanh Hùng là một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam. Khi còn là cầu thủ, ông Phan Thanh Hùng khoác áo CLB bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng (tiền thân của CLB SHB Đà Nẵng ngày nay) từ năm 1980-1992, là thành viên của đội bóng này vô địch toàn quốc (tiền thân của V-League) năm 1992.

Theo thông tin báo Dân trí , tối 11/8, làng bóng đá Việt Nam bàng hoàng nhận thông tin ông Phan Thanh Hùng , một trong những HLV giỏi nhất lịch sử bóng đá nước nhà, vĩnh viễn ra đi ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh.

Năm 2007, ông Phan Thanh Hùng bắt đầu sự nghiệp HLV chuyên nghiệp. Ông dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng từ năm 2007-2009. Đến năm 2010, ông Phan Thanh Hùng chuyển sang dẫn dắt CLB Hà Nội T&T (nay mang tên Hà Nội FC).

Cựu cầu thủ Phan Thanh Hùng khoác áo đội tuyển Việt Nam năm 1993. Tuy nhiên, đấy là thời điểm bóng đá Việt Nam mới bắt đầu hành trình trở lại với sân chơi quốc tế. Giai đoạn đấy đội tuyển Việt Nam khá yếu. Chính vì thế, ông Phan Thanh Hùng không có thành tích nổi bật cùng đội tuyển Việt Nam khi còn là cầu thủ.

Đây là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp HLV của ông Phan Thanh Hùng. Vị HLV người xứ Quảng giúp đội bóng của bầu Hiển vô địch V-League các năm 2010 và 2013, mở đầu cho thời kỳ thành công rực rỡ, biến Hà Nội FC trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam ngày nay.

Cũng trong giai đoạn này, HLV Phan Thanh Hùng giành một Siêu Cúp Quốc gia với Hà Nội FC năm 2010.

Năm 2016, HLV Phan Thanh Hùng chuyển đến dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh. Ngay lập tức, ông Hùng giúp đội bóng vùng mỏ đoạt Cúp Quốc gia 2016. Sau đó, ông Hùng dẫn dắt các đội Becamex TPHCM từ năm 2020-2021, SHB Đà Nẵng các giai đoạn từ 2021-2023 và 2025.

Ở cấp độ các đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Asiad năm 2010 (tạm quyền thay thế HLV Henrique Calisto), dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam dự ASEAN Cup 2012.

HLV Phan Thanh Hùng khi còn dẫn dắt CLB Quảng Ninh (nay đã giải thể) tại V-League 2018. Ảnh: VNExpress.

Theo thông tin VNExpress, trước khi mắc bạo bệnh, ông Hùng là thành viên Hội đồng HLV Quốc gia khóa 9 (2022-2026). Giai đoạn này ông còn làm Giám đốc kỹ thuật CLB Đà Nẵng, Giám đốc đào tạo trẻ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng. Đến tháng 2 năm nay, ông rút lui khỏi các vị trí để tập trung chữa bệnh.

Sinh thời, ông Hùng rất được lòng các đồng nghiệp, học trò và giới chuyên môn. Bên cạnh năng lực và sự tận tụy trong công việc, nhà cầm quân quê Quảng Đà còn sống tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ hậu bối. Vì vậy, sau khi ông rời CLB Hà Nội, trợ lý khi đó là Chu Đình Nghiêm không muốn lập tức tiếp quản ghế HLV trưởng, như một sự tôn trọng dành cho đàn anh.

Sau khi biết tin ông Hùng qua đời hôm nay, ông Nghiêm đã viết lên trang cá nhân: "Tạm biệt anh. Một người Anh một người thầy đáng trân trọng. Một kiếp người".

Cựu hậu vệ CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Long cũng chia sẻ: "Mãi là chiến binh thầy nhé. Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Mãi yêu thầy".

Ngày 9/8 vừa rồi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho ông Phan Thanh Hùng, ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển bóng đá nước nhà.

Năm ngoái, HLV Phan Thanh Hùng bất ngờ tuyên bố rời CLB SHB Đà Nẵng, gần như “ở ẩn” tại nhà ở Đà Nẵng. Những tháng gần đây, sức khỏe của vị HLV giàu tâm huyết này suy giảm nhanh chóng.

Để rồi, đến tối muộn ngày 11/8, làng bóng đá Việt Nam bàng hoàng đón nhận thông tin HLV Phan Thanh Hùng vĩnh viễn ra đi ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh.