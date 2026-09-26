Trong phần giao lưu, Lý Vinh Hạo hướng về khu vực phòng riêng và gọi Tỉnh Bách Nhiên bằng tên “Luke”, tên tiếng Anh của nhân vật Loan Niệm mà anh đảm nhận trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Sau đó, nam ca sĩ úp mở rằng bên cạnh Tỉnh Bách Nhiên có “một người phụ nữ rất quan trọng”.

Tối 25/9, Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn cùng xuất hiện tại concert của Lý Vinh Hạo ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cả hai được cho là theo dõi chương trình trong một phòng riêng và bất ngờ được nam ca sĩ nhắc tên, trêu đùa ngay trên sân khấu.

Ban đầu, Lý Vinh Hạo nói đùa đó là Dương Thừa Lâm, sau đó mới tiết lộ Lưu Văn cũng có mặt tại concert. Khi máy quay hướng đến phòng riêng, Tỉnh Bách Nhiên được cho là liên tục ôm Lưu Văn. Cả hai giữ trạng thái khá tự nhiên, thoải mái trước ống kính.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhất là khi chỉ một ngày trước đó, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cũng cùng tham dự một triển lãm tại Thượng Hải. Hai người diện trang phục đen đồng điệu, ngồi cạnh nhau và có nhiều tương tác thân thiện.

Việc liên tiếp xuất hiện cùng nhau khiến mối quan hệ giữa Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cặp đôi được cho là đã gắn bó nhiều năm nhưng chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Cả hai cũng hiếm khi chủ động nhắc đến đối phương trước truyền thông.

Tuy nhiên, màn trêu đùa của Lý Vinh Hạo lại tạo ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, còn Tôn Thiên đảm nhận nhân vật Thượng Chi Đào. Chuyện tình của hai nhân vật đang nhận được nhiều sự yêu thích.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc gọi Lưu Văn là người phụ nữ quan trọng của “Luke” đã vô tình đưa chuyện đời tư của diễn viên vào hình tượng nhân vật. Một số người kêu gọi tách biệt nhân vật với diễn viên, cho rằng Luke thuộc về Flora trong thế giới của bộ phim, còn Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn là mối quan hệ ngoài đời.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là màn trêu đùa giữa những người bạn. Lý Vinh Hạo vốn có mối quan hệ thân thiết với Tỉnh Bách Nhiên và từng ủng hộ Đầu Xuân Tươi Sáng trong thời gian phim phát sóng.

Đến sáng 26/9, nhiều từ khóa liên quan đến Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Văn và Đầu Xuân Tươi Sáng xuất hiện trên bảng tìm kiếm thịnh hành Weibo. Màn tương tác tại concert vì thế tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận về ranh giới giữa tình cảm dành cho cặp đôi màn ảnh và đời tư của diễn viên.