Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Khoảng 16h8 ngày 18/9, một chiếc xe ô tô đã gặp sự cố trên đoạn Hợp Phì của đường cao tốc Thượng Hải - Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong tình huống khẩn cấp, cảnh sát giao thông Li Yang liên tục thúc giục họ qua điện thoại, hướng dẫn 3 người di chuyển đến khu vực an toàn bên ngoài lan can càng sớm càng tốt.

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