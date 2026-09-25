Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Khoảng 16h8 ngày 18/9, một chiếc xe ô tô đã gặp sự cố trên đoạn Hợp Phì của đường cao tốc Thượng Hải - Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong tình huống khẩn cấp, cảnh sát giao thông Li Yang liên tục thúc giục họ qua điện thoại, hướng dẫn 3 người di chuyển đến khu vực an toàn bên ngoài lan can càng sớm càng tốt.
Video 16:30 25/09/2026

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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