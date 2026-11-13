Thót tim khoảnh khắc bé gái lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng 10 và cái kết

Đoạn clip quay vào ngày 10/11 cho thấy cô bé mặc áo len đỏ đang bám chặt vào khung cửa sổ, hai tay và hai chân lơ lửng trong không trung, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, một đôi tay đã thò ra từ bên trong cửa sổ, túm lấy đứa trẻ và kéo em vào trong, ngăn chặn một thảm kịch.

Video 3 giờ 29 phút trước 3 giờ 29 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-be-gai-lo-lung-ben-ngoai-cua-so-tang-10-va-cai-ket-773026.html