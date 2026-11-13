Thót tim khoảnh khắc cậu bé 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 27 mét khi đang hái trái cây

Cậu bé chỉ được xác định danh tính là AB, đang hái măng cụt sau nhà ở Tamansari, Bogor, vào chiều 8/11 thì vô tình bước vào giếng. Lực lượng cứu hỏa đã thiết lập hệ thống ròng rọc trên giếng sâu 27 mét trước khi thả một nhân viên xuống giếng.
Video 1 giờ 58 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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