Nổ lớn tại nhà máy hóa chất, công nhân hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Pyrozzar ở Salto, São Paulo, vào sáng ngày 13/11. Trong clip, có thể thấy một số người đang rời khỏi đám cháy dữ dội. Vài giây sau, nó bùng lên thành một quả cầu lửa kinh hoàng, tạo ra những cột khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời với tốc độ chóng mặt.

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