2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 26/09/2026 17:02

Chương trình an sinh xã hội thường niên "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" sẽ mang 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí đến với phụ nữ yếu thế, dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

Chương trình do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Sau nhiều năm thành công triển khai tại thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh, chương trình năm 2026 mở rộng phạm vi hỗ trợ đến phụ nữ khó khăn tại bốn vùng miền: đồng bằng Bắc Bộ (Ninh Bình), duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng), Tây Nguyên (Đắk Lắk), đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ).

Đối tượng thụ hưởng cũng được mở rộng, bao gồm những phụ nữ còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế như lao động thu nhập thấp, lao động thời vụ, phụ nữ dân tộc thiểu số, đơn thân, khuyết tật, thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

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Lễ trao tặng suất tầm soát Chạm sẻ chia Trao hy vọng 2026

Theo số liệu từ Bộ Y Tế, tính đến năm 2020 chỉ 28,2% phụ nữ 30-49 tuổi từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tỉ lệ phụ nữ chủ động sàng lọc ung thư vú còn thấp, với khoảng 18,8% tự khám vú hằng tháng, 22,4% từng được khám lâm sàng.

Khả năng tiếp cận cũng chênh lệch rõ giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ từng chụp X-quang vú tương ứng khoảng 32% và 18%, đặc biệt thấp tại khu vực miền núi và trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Khoảng cách địa lý, gánh nặng kinh tế và rào cản văn hóa đối với những chủ đề "nhạy cảm" như khám phụ khoa khiến việc chăm sóc sức khỏe chuyên khoa trở thành ưu tiên sau cùng của nhiều phụ nữ ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số.

Thấu hiểu những trở ngại này, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026” mở rộng hoạt động đến các nhóm phụ nữ ít có điều kiện tiếp cận y tế, cung cấp sàng lọc ung thư vú, buồng trứng và cổ tử cung, đồng thời hỗ trợ chi phí di chuyển và trao tặng nhu yếu phẩm cho người thụ hưởng.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của thông điệp mà chương trình lựa chọn cho năm 2026 - "Đường về với chị", với ý nghĩa bày tỏ sự thấu cảm, thay vì để người phụ nữ phải tự vượt qua nhiều rào cản để tìm đến một cơ hội chăm sóc sức khỏe.

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Sinh viên các trường đại học tham gia Bước chạy sống khỏe

Từ tháng 9 đến tháng 12, mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS và Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát. Nhờ vậy, người tiêu dùng đô thị có thể đóng góp ngay trong thói quen thanh toán hằng ngày.

Song song đó, hàng triệu bước chân trong sự kiện "Bước Chạy Sống Khỏe" tổ chức tại các điểm trường đại học ba miền, và trên nền tảng trực tuyến kéo dài trong 60 ngày sẽ nối dài và tiếp thêm nguồn lực cho hành trình: mỗi km hoàn thành trong hoạt động chạy trực tuyến sẽ đóng góp 2.010 đồng cho chương trình; riêng hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành tại các trường đại học, mỗi km tương ứng 20.100 đồng.

Điểm đặc biệt của hành trình năm nay còn là chuyến đi để hiểu hơn về văn hóa và giá trị bản địa, qua loạt phim tài liệu theo chân người phụ nữ chèo đò mưu sinh giữa Tràng An - Ninh Bình và người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Những hình ảnh và lát cắt đời sống ấy tiếp tục được đưa đến gần công chúng qua không gian triển lãm của chương trình vào Lễ Tổng kết diễn ra cuối tháng 12, như một điểm gặp gỡ để cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống của người phụ nữ, cũng như thiên nhiên và văn hóa nơi các chị đang gắn bó.

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