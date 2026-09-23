Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 23/09/2026 15:33

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đạt bước tiến mới. Người tuổi này luôn đưa ra được những ý tưởng mới mẻ, độc đáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Đây chính là tín hiệu tích cực trong công việc giúp bản mệnh vươn lên bậc thang cao hơn. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp. Dù là người đã kết hôn hay còn độc thân đều được đào hoa vượng nâng đỡ trong ngày.  

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Công việc của người tuổi Thân vượt ngoài mong đợi. Người tuổi này không bao giờ ngừng học hỏi, tìm tòi những kỹ năng cũng như kiến thức mới. Dù có hơi lười biếng, ham chơi một chút nhưng rất được lòng tin từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. 

Vận trình tình cảm không có gì thay đổi quá nhiều. Cuộc sống vợ chồng vẫn êm ấm như mọi khi dù cả hai đều bận rộn với công việc của mình, bởi người trong cuộc đều biết cách dung hòa và hâm nóng tình cảm kịp thời.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Đây là khoảng thời gian thích hợp để người tuổi này phát huy tốt đa năng lực của mình. Do đó, bản mệnh đừng ngần ngại mà hãy để bản thân thử sức với nhiều nhiệm vụ mới hơn nữa. Nguồn thu nhập không ngừng tăng cao giúp cho con giáp này có được nguồn tài chính đáng mơ ước. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Bạn gặp may mắn khi liên tục nhận được những tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp, người đã lập gia đình có cuộc sống viên mãn bên người bạn đời. 

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 32 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 32 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch