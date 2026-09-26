Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 26/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào hưởng lộc sâu dày, quý nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua trong tuần mới (28/9 đến 4/10/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), người tuổi Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc.

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh có một điểm yếu là không thể duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài, thường bỏ dở khi sự nhiệt tình trôi đi. Bạn đang cho mọi người thấy bản thân là người thiếu trách nhiệm đấy. 

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ làm việc theo cảm hứng thôi thì bạn khó có thể đạt được thành tích cao. Làm gì cũng phải kiên trì và quyết tâm tới cùng thì mới mong nhận được kết quả xứng đáng. Bạn chưa đủ nỗ lực thì sao mong có thành tích như mong đợi.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), tuổi Dần sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do. Đây là cơ hội để con giáp này có thể bứt phá vươn tới thành công. 

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm cũng thuận lợi, tốt đẹp. Thổ sinh Kim giúp cho tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết. Đây là thành quả của việc cả hai cùng cố gắng, học cách giữ bình tĩnh, học cách lắng và chia sẻ nhiều hơn trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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