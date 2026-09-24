Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 24/09/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng dễ đạt thành công. Tài lộc dồi dào, công việc tiến triển thuận lợi sẽ giúp tinh thần bản mệnh thêm phấn chấn. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu nhờ lợi thế thị trường của mình.

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn nữa là các dự định của bản mệnh đều thành công ngoài sức mong đợi. Không những thế, con giáp này còn có nhiều tin vui trong công việc. Bản mệnh hãy tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình bởi nó không chỉ mang tới tiền bạc mà còn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp bản mệnh phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), tuổi Dậu sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm khá tốt, tuổi Dậu có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), Tam Hợp che chở nên gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng dễ đạt thành công. Tài lộc dồi dào, công việc tiến triển thuận lợi sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu nhờ lợi thế thị trường của mình.  

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn nữa là các dự định của bản mệnh đều thành công ngoài sức mong đợi. Không những thế con giáp này còn có nhiều tin vui trong công việc, hãy tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình bởi nó không chỉ mang tới tiền bạc cho bạn mà còn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp bạn phát triển sự nghiệp cho mình.

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