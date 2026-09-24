Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Yến (SN 1979, trú tại Hoa Thám, An Khánh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Theo thông tin báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Thị Yến, trú tại xã An Khánh, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

hởi tố Tạ Thị Yếnvề tội sản xuất, buôn bán bột canh giả nhãn hiệu. Ảnh: Báo Dân trí.

Trước đó, ngày 29/5, Công an xã An Khánh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 24 kiểm tra cơ sở sản xuất do bà Yến làm chủ tại thôn Ngãi Cầu.

Theo thông tin VTV, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Yến đang sản xuất bột canh có nhãn ghi thông tin “SÚP BỘT/SOUP POWDER”, “cook happiness”, “ACECOOK”.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ 125 thùng súp bột thành phẩm loại 15kg/thùng (2.000 gói/thùng), 300 gói súp bột thành phẩm, cùng công cụ, nguyên liệu phục vụ việc sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ 125 thùng súp bột thành phẩm loại 15kg/thùng (2.000 gói/thùng), 300 gói súp bột thành phẩm. Ảnh: VTV.vn.

Quá trình điều tra và căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 3/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Yến về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

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