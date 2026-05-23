NÓNG: Triệt phá công ty kinh doanh hàng giả Nike, Adidas bán trên Shopee, Tiktok

Đời sống 23/05/2026 11:30

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ tại TPHCM) về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

 

Đây là thành tích nằm trong đợt thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM.

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Lưu Phát Thuận bị khởi tố vì bán giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra bất ngờ tại địa chỉ số 42, đường Đ7 (khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TPHCM). Nơi này được xác định là trụ sở của Công ty TNHH Thale Group do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Converse… của Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)... Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

NÓNG: Triệt phá công ty kinh doanh hàng giả Nike, Adidas bán trên Shopee, Tiktok - Ảnh 2NÓNG: Triệt phá công ty kinh doanh hàng giả Nike, Adidas bán trên Shopee, Tiktok - Ảnh 3
Lực lượng chức năng kiểm tra nơi chứa hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan điều tra, Lưu Phát Thuận khai nhận bắt đầu hành vi kinh doanh, mua bán hàng giả từ khoảng tháng 6/2023.

Để vận hành đường dây này, Thuận tìm mua các mặt hàng giày dép trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Sau khi gom hàng, đối tượng lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok và gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee cùng mang tên "thanhstore" để chạy quảng cáo, tiếp cận khách hàng.

Khi có khách "chốt đơn", Thuận tiến hành bán lẻ và giao hàng thông qua sàn Shopee để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng gần 3 năm (từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026), bằng phương thức tinh vi trên các nền tảng số, đối tượng Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Huỳnh Văn Lo - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại phát triển L.H. - về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

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