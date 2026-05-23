Ngày 23/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã Mễ Sở vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h30 ngày 22/5, tại khu vực sông Hồng thuộc Bến Đì, thôn Xâm Hồng, xã Mễ Sở, 4 học sinh gồm C.V.Q. (SN 2012, trú thôn Xuân Trung), T.N.H. (SN 2012), P.T.B. (SN 2012) cùng trú thôn Tân Lợi và N.T.Đ. (SN 2013, trú thôn Phú Thượng) rủ nhau ra sông tắm.

Khu vực sông Hồng thuộc Bến Đì, xã Mễ Sở, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: H.Y

Trong lúc tắm, các em không may bơi vào khu vực nước xoáy nguy hiểm. Em B. và Đ. cố gắng bơi được vào bờ an toàn, riêng Q. và H. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai em Q. và H.

Khu vực sông Hồng thuộc Bến Đì, xã Mễ Sở, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ tương tự xảy ra vào chiều 22/5, tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua thôn Minh Khánh (xã Trường Giang). Cháu N.T.Q.N. (SN 2015) điều khiển xe máy điện chở N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015), cùng trú thôn Minh Trung, xã Trường Giang đi chơi rồi xuống sông Trà Khúc tắm sau đó xảy ra tai nạn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm.

Đến sáng 23/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu N. và Q. gần nơi xảy ra tai nạn. Thi thể cháu H. được phát hiện trên đoạn sông thuộc địa bàn xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 6km. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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