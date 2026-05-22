Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Đời sống 22/05/2026 12:56

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra tội Giết người. Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn phường An Hải, Đà Nẵng vào tháng 2. Bà Sau được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú tại phường Sơn Trà) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Chiến Thắng, cha ruột của hung thủ.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị can Bảo với các dấu vết để lại tại hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Từ đó, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc để làm rõ bản chất vụ án.

Bà Nguyễn Thị Kim Sau bị bắt tạm giam - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/2, Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (cả 2 là con riêng của nạn nhân) thực hiện theo kế hoạch đã được bà Sau dàn dựng, bàn bạc từ trước.

 

Khoảng 22h ngày 23/2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với cha mình. Do được người thân can ngăn nên bỏ đi. Đến khoảng 2h ngày 24/2, do vẫn còn bực tức, Bảo quay trở lại nhà, đi lên phòng ngủ của ông Thắng rồi dùng đoạn dây bằng vải siết cổ ông này. Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng lại rồi bỏ đi.

Đến khoảng 4h cùng ngày, bà Sau nói với Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, chuẩn bị sẵn hung khí và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy chứng kiến nhưng không can ngăn, ngược lại còn liên tục xúi giục Bảo. Không những thế, người phụ nữ này còn xúi Huy dùng bàn ủi tấn công nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Sau khi gây án, bà Sau tiếp tục xóa một số dấu vết tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên đã nảy sinh ý định xúi giục 2 con riêng của chồng là Bảo và Huy thực hiện hành vi giết cha ruột.

