Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Đời sống 22/05/2026 12:56

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra tội Giết người. Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn phường An Hải, Đà Nẵng vào tháng 2. Bà Sau được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú tại phường Sơn Trà) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Chiến Thắng, cha ruột của hung thủ.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị can Bảo với các dấu vết để lại tại hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Từ đó, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc để làm rõ bản chất vụ án.

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Kim Sau bị bắt tạm giam - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 23/2, Bảo cùng Nguyễn Quốc Huy (cả 2 là con riêng của nạn nhân) thực hiện theo kế hoạch đã được bà Sau dàn dựng, bàn bạc từ trước.

 

Khoảng 22h ngày 23/2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với cha mình. Do được người thân can ngăn nên bỏ đi. Đến khoảng 2h ngày 24/2, do vẫn còn bực tức, Bảo quay trở lại nhà, đi lên phòng ngủ của ông Thắng rồi dùng đoạn dây bằng vải siết cổ ông này. Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng lại rồi bỏ đi.

Đến khoảng 4h cùng ngày, bà Sau nói với Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, chuẩn bị sẵn hung khí và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy chứng kiến nhưng không can ngăn, ngược lại còn liên tục xúi giục Bảo. Không những thế, người phụ nữ này còn xúi Huy dùng bàn ủi tấn công nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Sau khi gây án, bà Sau tiếp tục xóa một số dấu vết tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên đã nảy sinh ý định xúi giục 2 con riêng của chồng là Bảo và Huy thực hiện hành vi giết cha ruột.

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Ngày 22/5, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận vụ việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở tổ 5.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tin moi mẹ kế con riêng

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 54 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 54 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong