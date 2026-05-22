Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Đời sống 22/05/2026 10:05

Ngày 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định việc một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, Hà Nội) gửi công an, cháu gái V.N.K. (học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1) bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội trong ngày 20/5. Video cho thấy nhiều nữ sinh mặc áo trắng liên tục chửi, túm tóc, lôi kéo, rồi dùng tay, chân đánh, đá vào đầu và người một nữ sinh khác.

Ngoài bị thương, cháu K. hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi.

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V.N.K., học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa K. với hai học sinh là N.T.L.P. và N.K.L., đều học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Ngày 19/5, P. và L. rủ thêm một số học sinh khác cùng trường tụ tập đánh K. trong giờ ra chơi chiều cùng ngày. Nhóm nữ sinh dùng tay, chân đánh K. tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8, đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học - Ảnh 2
Nhóm học sinh tham gia đánh bạn tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo VnExpress, làm việc với công an, các học sinh liên quan thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài ra, người đăng tải video lên Facebook được công an xác định là anh H.X.T. (xã Quang Minh, Hà Nội) - bác họ của cháu K.

Cơ quan công an khẳng định hành vi tụ tập, sử dụng bạo lực để đánh hội đồng học sinh khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an phường Xuân Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi đánh bạn

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