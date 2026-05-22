Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Đời sống 22/05/2026 10:05

Ngày 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định việc một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, Hà Nội) gửi công an, cháu gái V.N.K. (học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1) bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội trong ngày 20/5. Video cho thấy nhiều nữ sinh mặc áo trắng liên tục chửi, túm tóc, lôi kéo, rồi dùng tay, chân đánh, đá vào đầu và người một nữ sinh khác.

Ngoài bị thương, cháu K. hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi.

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học - Ảnh 1
V.N.K., học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng, quay video đưa lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa K. với hai học sinh là N.T.L.P. và N.K.L., đều học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Ngày 19/5, P. và L. rủ thêm một số học sinh khác cùng trường tụ tập đánh K. trong giờ ra chơi chiều cùng ngày. Nhóm nữ sinh dùng tay, chân đánh K. tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8, đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội.

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học - Ảnh 2
Nhóm học sinh tham gia đánh bạn tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo VnExpress, làm việc với công an, các học sinh liên quan thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài ra, người đăng tải video lên Facebook được công an xác định là anh H.X.T. (xã Quang Minh, Hà Nội) - bác họ của cháu K.

Cơ quan công an khẳng định hành vi tụ tập, sử dụng bạo lực để đánh hội đồng học sinh khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an phường Xuân Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cha phát hiện 2 con đuối nước nhưng chỉ cứu được một người

Cha phát hiện 2 con đuối nước nhưng chỉ cứu được một người

Hai cháu bé là anh em ruột ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ra bãi biển tắm thì bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, người cha lao ra cứu nhưng chỉ cứu được một người, cháu còn lại mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi đánh bạn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít