Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Đời sống 22/05/2026 10:55

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách độ IV sau va đập mạnh vùng bụng khi chơi bóng đá.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân là em V.B.N. (13 tuổi, trú tại Việt Hưng, Quảng Ninh). Theo người bệnh kể lại, trong lúc chơi bóng đá vào sáng 20/5, em bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhân xuất hiện đau bụng quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, mệt nhiều nhưng không nôn, không sốt. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, tình trạng đau bụng tăng lên, cơ thể mệt lả nên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chụp CT ổ bụng, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chấn thương lách độ IV theo phân loại AAST, gây sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt lách, truyền máu, chống sốc, cân bằng dịch điện giải và hồi sức tích cực.

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch - Ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau hơn 1 giờ, ca phẫu thuật cắt lách thành công. Bệnh nhi được chuyển về khoa hồi sức tích cực và chống độc chăm sóc, điều trị.

Một ngày sau phẫu thuật và điều trị tích cực gồm truyền máu, kháng sinh, giảm đau, dinh dưỡng và hồi sức toàn diện, đến sáng 21/5, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn: tỉnh táo, tự thở oxy kính, huyết áp ổn định, SpO2 đạt 98%, nước tiểu đảm bảo.

BS Nguyễn Thế Hưng, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Bãi Cháy, khuyến cáo không nên chủ quan với tai nạn khi chơi thể thao ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là các chấn thương vùng bụng, ngực hoặc đầu. 

Nhiều trường hợp tổn thương tạng kín như gan, lách có thể diễn biến âm thầm trong những giờ đầu nhưng sau đó nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

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