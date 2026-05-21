Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần ngon bổ nhất con lợn chỉ có 200g, nhiều người chưa từng nghe tên

Mẹo vặt trong bếp 21/05/2026 11:30

Thịt má đào không được biết rộng rãi vì nhiều người chỉ quen nghe thịt má heo thôi. Nhưng thực ra thịt má của con heo có 2 phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào.

Thịt má đào là gì?

Khi ghé thăm chợ, hầu hết mọi người thường tập trung vào việc mua thịt ba chỉ, thịt bắp, hoặc thịt mông. Thịt xương sườn, một lựa chọn khá phổ biến, cũng thu hút sự quan tâm của họ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng trên cơ thể con lợn, phần thịt  hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng, như một loại “nhân sâm ngàn năm” của thịt lợn gọi là thịt má đào.  

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần ngon bổ nhất con lợn chỉ có 200g, nhiều người chưa từng nghe tên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt má đào không được biết rộng rãi vì nhiều người chỉ quen nghe thịt má heo thôi. Nhưng thực ra thịt má của con heo có 2 phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào.

Thịt má ngoài thường không ngon bằng thịt má đào vì hơi nhiều mỡ hơn. Còn thịt má đào có gân mềm xen kẽ, gân tơ mềm chứ không hề cứng hay dai. Đáng nói là cả một con lợn chỉ có 200-300 gram phần thịt má đào nên thường hết rất sớm, cũng vì thế mà rất ít người biết đến.

Đặc điểm vàng của thịt má đào chính là nhiều gân, gân xen kẽ với thịt nhưng gân rất mềm, không hề cứng hay dai. Đây là kiểu thịt siêu siêu thích đối với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ xác lại không muốn quá béo ngậy gây ngán. Cắn một miếng thịt má đào là "bao phê" vì vừa đủ sự mềm, không cứng, phần gân thì tơ tơ chứ không kiểu "sựt sựt mắc vào răng".

Giá của thịt má đào

Do phần thịt má đào rất ít nên chị em nội trợ muốn mua phải đi mua từ sáng sớm hoặc trả tiền trước thì người bán thịt để lại cho. Hiện tại giá thành của phần thịt má đào tại các chợ truyền thống vào khoảng 180.000 đồng/kg cho một món ăn ngon lạ miệng.

Ngoài ra để tìm được nguồn cung cấp đa dạng hơn và không cần phải đến chợ sớm, bạn có thể mua online tại những nơi uy tín với giá khoảng 90.000 đồng.

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần ngon bổ nhất con lợn chỉ có 200g, nhiều người chưa từng nghe tên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn thịt má đào ngon

- Bề mặt miếng thịt má đào khô ráo, không ẩm ướt. Nếu chạm vào cảm thấy hơi ẩm thì đó là thịt lợn đông lạnh hoặc đã bị bơm nước.

- Màu sắc của miếng thịt phải tươi sáng. Nếu thấy màu thâm đen thì tuyệt đối đừng chọn.

- Ngửi thấy thịt lợn có mùi lạ thì nên tránh vì thường như thế là thịt đã bị ôi thiu.

Bí quyết nấu bộ phận má đào ngon

Lưu ý khi chế biến các món ăn từ thịt má đào 

- Nấu trong thời gian dài để thịt không bị dai, cứng. Miếng thịt có đủ thời tiết ra chất béo để mềm, thơm hơn.

- Nếu có điều kiện hãy cho thịt vào chảo rán qua cho vàng đều 2 mặt sau đó mới đem đi hầm hoặc kho.

- Kết hợp thêm với các loại rượu gạo hoặc rượu táo, rượu vang để nâng cao hương vị món ăn.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu bộ phận này chung với các loại rau củ cũng được món hầm cực ngon lại giàu dinh dưỡng.

- Nên ngâm thịt má đào với nước muối loãng 20 - 30 phút để loại bỏ hoàn toàn phần máu thừa.

- Trong nồi nước chần thịt cũng nên cho 1 - 2 lát gừng tươi, hành lá để khử mùi hôi, tanh còn sót lại hiệu quả.  

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đi chợ chọn thịt lợn tưởng không khó mà lại khó không tưởng! Thực tế, những người nội trợ thông thái và 'sành' ăn luôn có những quy tắc ngầm riêng khi đứng trước sạp thịt. Thay vì chọn đại, họ thường chỉ săn đón 4 bộ phận 'vàng' này bởi chúng sở hữu độ mềm thơm và hương vị đặc trưng mà các phần khác không có được.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt má đào chọn thịt má đào của lợn mẹo vặt trong bếp

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 57 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 57 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?