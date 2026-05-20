Trước hết cần hiểu, nước rửa bát nói riêng hay chất tẩy rửa nói chung bao gồm các chất hoạt động bề mặt như natri dodecyl sulfonat, natri lauryl ete sunfat... kết hợp cùng hương liệu và chất tạo màu. Trong số đó, thành phần có thể gây rủi ro cho sức khỏe, tồn tại trong chất tẩy rửa, chủ yếu là formaldehyde và các chất hoạt động bề mặt.

Nước rửa bát là sản phẩm gia đình nào cũng phải sử dụng khi rửa chén bát hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng sản phẩm này độc hại, thậm chí gây ung thư. Vậy đây có phải sự thật không? Nước rửa bát là sản phẩm hóa học, có chứa thành phần hóa học, liệu sử dụng lâu dài có ảnh hưởng gì không?

Formaldehyde quả thực là chất gây ung thư nhưng để gây ung thư thì nó phải đạt đến một liều lượng nhất định. Theo quy định, hàm lượng formaldehyde được thêm vào trong chất tẩy rửa loại A phải nhỏ hơn 0,05%. Do đó, nếu bạn sử dụng nước rửa bát có hàm lượng Formaldehyde trong ngưỡng này, bạn có thể yên tâm rằng sản phẩm không gây ung thư và có thể yên tâm sử dụng.

Ngay cả các chất hoạt động bề mặt, để gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, cũng cần liều lượng lớn và được hấp thu qua đường miệng. Do đó, khi tiếp xúc bình thường với nước rửa bát, rất khó để bạn gặp nguy hiểm sức khỏe, do chất hoạt động bề mặt không thể đạt đến liều lượng độc hại.

Trên thực tế, công nghệ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất tẩy rửa hiện nay đã tương đối hoàn thiện. Vì vậy, chỉ cần sản phẩm được mua từ các kênh thông thường và đủ tiêu chuẩn là bạn có thể yên tâm sử dụng.

3 loại nước rửa bát không nên mua

Có mùi thơm quá nồng

Theo khảo sát nghiên cứu của Đại học Melbourne ở Úc, 33% người dân sẽ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và các cảm giác khó chịu khác do tiếp xúc với các sản phẩm có mùi thơm. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể liên quan đến các chất ô nhiễm hóa học có trong các sản phẩm thơm. Điều tương tự cũng xảy ra ở sản phẩm nước rửa bát, vì vậy tốt nhất bạn không nên mua loại quá nồng mùi sẽ dễ gây kích ứng, khó chịu.

Hơn nữa, có một số loại nước rửa bát kém chất lượng chứa quá nhiều formaldehyd và một số chất làm đặc không đủ tiêu chuẩn gây ra mùi hăng, hôi. Để che đậy những mùi hăng này, những người buôn bán vô đạo đức sẽ thêm một lượng lớn hương liệu công nghiệp rẻ tiền trong quá trình sản xuất. Sử dụng lâu dài sản phẩm này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới con người và có thể làm tổn thương mô niêm mạc của cơ thể ở một mức độ nhất định.

Nước rửa bát số lượng lớn giá rẻ không rõ nguồn gốc

Một số loại nước rửa bát được rao bán với số lượng lớn nhưng giá thành lại rất rẻ nên nhiều người ham mua về. Tuy nhiên những loại nước rửa này có thể đến từ nơi sản xuất có quy trình không thể đảm bảo an toàn và tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định nên tổng số khuẩn lạc và giá trị pH có thể vượt quá tiêu chuẩn, thậm chí chứa những thành phần độc hại quá mức như chất tẩy trắng huỳnh quang, kim loại nặng.

Sau khi người tiêu dùng sử dụng loại chất tẩy rửa không đạt tiêu chuẩn này, cơ thể sẽ bị kích thích bởi các chất độc hại đó dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đỏ da, ngứa,… và sử dụng lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cho cơ thể. Vì vậy, tốt nhất không nên sử dụng nước rửa bát số lượng lớn mà không có giấy chứng nhận sản xuất.

Nước rửa bát phân thành nhiều lớp, đục

Nhìn chung, nước rửa bát thông thường phân bố đều, độ trong cao, nếu có hiện tượng phân lớp hoặc đục thì có thể do sản phẩm có vấn đề trong quá trình sản xuất hoặc sản phẩm đã hết hạn sử dụng, tốt nhất không nên sử dụng.

Nhìn chung, muốn mua nước rửa bát an toàn, tốt nhất bạn nên tìm đến những thương hiệu lớn và chú ý xem trong thành phần có chứa thành phần gây hại hay không và đừng quên sử dụng đúng lượng để giảm tổn thương cho làn da.

Ngoài ra thói quen khi rửa bát cũng có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới cơ thể mà chúng ta không hề hay biết, mọi người cũng nên tránh.