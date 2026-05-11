Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao

Mẹo vặt trong bếp 11/05/2026 11:30

Rau muống xào tỏi là món 'quốc dân', nhưng làm sao để rau giữ được màu xanh ngọc bích và độ giòn sần sật như nhà hàng 5 sao thì không phải ai cũng biết. Bí quyết thực ra không nằm ở gia vị đắt tiền mà chỉ ở một bước 'chỉnh sửa' cực nhỏ trong lúc chế biến.

Rau muống là loại rau giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ được nhiều người yêu thích. Trong loại rau này có lượng kali cao, natri thấp, thích hợp với người bị cao huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao, ít chất béo rất tốt cho việc kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể.

Mùa nắng nóng rau muống vào mùa, đây là loại rau ngon, giàu dinh dưỡng và rất được yêu thích. Đặc biệt, rau muống xào tỏi được nhiều người yêu thích, chế biến nhanh, ăn bắt miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xào rau muống xanh tươi, giòn ngon.

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách xào rau muống chuẩn vị nhà hàng, người kén ăn đến đâu cũng mê tít.

Trước tiên chúng ta cần có 1 bó rau muống, tỏi, muối, bột canh, bột ngọt, dầu ăn, chanh và bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

Mẹo xào rau muống xanh, giòn ngon

Để có đĩa rau muống xào ngon cần có bí kíp. Nếu bạn để quá lửa rau dễ thâm, đen thậm chí khi ăn còn cảm nhận được vị hơi chát. Thực tế rau muống xào bị chát, thâm đen đó là do bạn chưa biết cách làm đúng.

Có một vài mẹo nhỏ giúp xào rau muống lúc nào cũng xanh mướt, lại giòn ngon mà ít ai biết.

1. Không chần rau muống

Nhiều chị em có thói quen chần rau muống trước khi xào, thực tế đây là sai lầm phải bỏ ngay. Việc chần rau không chỉ ảnh hưởng tới mùi vị mà còn làm mất đi một số chất dinh dưỡng có trong rau.

2. Rửa rau bằng nước muối

Sau khi nhặt bỏ lá vàng, cọng già, bạn đem rau muống rửa sạch rồi ngâm qua nước muối loãng. Loại nước này vừa để rau sạch hơn lại giúp cho rau khi xào sẽ giòn ngon và có màu đẹp. Nhớ rửa rau nhiều lần để loại bỏ hết cặn bẩn trên rau nhé.

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Thêm muối

Rắc một vài hạt muối lên rau muống trước khi xào là bước cực kỳ quan trọng giúp cho rau không bị ra nước và giữ được màu xanh đẹp, không bị thâm.

Để có món rau muống xào tỏi thơm ngon chúng ta có thể áp dụng theo 2 cách sau:

Cách 1: Bạn có thể xào trực tiếp trên lửa to. Lấy một chiếc chảo rộng và đặt lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn sau vào đun nóng. Tiếp cho tỏi đã băm vào đảo đều cho đến khi ngả vàng. Tiếp nữa cho rau muống vào xào, để lửa to, đảo đều nhanh tay chừng 1 phút, sau đó bạn nêm bột canh, bột ngọt vào sao cho vừa với khẩu vị. Đảo thêm khoảng chừng 2 phút cho rau chín rồi tiến hành tắt bếp. Bày rau ra đĩa, cuối cùng là vắt nước cốt chanh lên trên là hoàn thành rồi.

 

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Bạn có thể luộc sơ trước khi xào. Bước đầu tiên đó là bạn cần luộc sơ rau muống rồi vớt ra để ráo. Sau đó tiến hành như bình thường, cho dầu vào chảo và phi thơm tỏi lên, đến khi ngả vàng thì sẽ tiến hành cho rau vào rồi đảo đều tay, nêm thêm gia vị như cách 1 rồi đảo đến khi rau chín thì tắt bếp. Bày ra đĩa, vắt chanh lên trên là đã xong. Bạn có thể thêm 4-5 ngọn rau ngổ vào xào cùng rau muống, đảm bảo món rau sẽ cực kỳ thơm, nâng tầm vị món ngon.

Rau xanh mất sạch chất nếu bạn vẫn duy trì 5 sai lầm phổ biến này khi vào bếp

Rau xanh mất sạch chất nếu bạn vẫn duy trì 5 sai lầm phổ biến này khi vào bếp

Việc giữ cho rau xanh có kết cấu hoàn hảo và màu sắc đẹp mắt đòi hỏi nhiều hơn là chỉ lửa và nước. Để đĩa rau xanh không chỉ ngon mắt mà còn bổ dưỡng, hãy ghi nhớ và tránh xa 5 sai lầm 'tai hại' sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Mẹo hay vào bếp rau muống xào mẹo xào rau muống

TIN MỚI NHẤT

Sốc: Người phụ nữ lái ô tô tông bạn trai đập vào kính chắn gió rồi rơi xuống đất tử vong vì đòi chia tay

Sốc: Người phụ nữ lái ô tô tông bạn trai đập vào kính chắn gió rồi rơi xuống đất tử vong vì đòi chia tay

Video 46 phút trước
Đang dắt xe trên đường ngập nước, nam thanh niên bị điện giật tử vong thương tâm

Đang dắt xe trên đường ngập nước, nam thanh niên bị điện giật tử vong thương tâm

Video 1 giờ 4 phút trước
Bị cô dâu tát ngay trong đám cưới vì từ chối ăn bánh, chú rể có phản ứng bất ngờ

Bị cô dâu tát ngay trong đám cưới vì từ chối ăn bánh, chú rể có phản ứng bất ngờ

Video 1 giờ 39 phút trước
Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường

Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm trúng xe chở dầu khiến 16 người tử vong và 4 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm trúng xe chở dầu khiến 16 người tử vong và 4 người bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước
Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon "đỉnh" như tiệc 5 sao

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon "đỉnh" như tiệc 5 sao

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 46 phút trước
Tài xế lớn tuổi đạp nhầm chân ga, ô tô đâm trúng cột bơm xăng rồi bốc cháy dữ dội

Tài xế lớn tuổi đạp nhầm chân ga, ô tô đâm trúng cột bơm xăng rồi bốc cháy dữ dội

Video 2 giờ 54 phút trước
Nghe tiếng động lạ, người dân soi đèn pin lên cây thì bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Nghe tiếng động lạ, người dân soi đèn pin lên cây thì bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Video 3 giờ 1 phút trước
Xúc động khoảnh khắc chú rể bật khóc khi được con riêng của vợ gọi là bố ngay trong đám cưới

Xúc động khoảnh khắc chú rể bật khóc khi được con riêng của vợ gọi là bố ngay trong đám cưới

Video 3 giờ 5 phút trước
Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện "nhảy số" ngang dùng điều hòa

Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện "nhảy số" ngang dùng điều hòa

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo "cứu bồ" này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo "cứu bồ" này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa?

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa?