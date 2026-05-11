Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao

Mẹo vặt trong bếp 11/05/2026 11:30

Rau muống xào tỏi là món 'quốc dân', nhưng làm sao để rau giữ được màu xanh ngọc bích và độ giòn sần sật như nhà hàng 5 sao thì không phải ai cũng biết. Bí quyết thực ra không nằm ở gia vị đắt tiền mà chỉ ở một bước 'chỉnh sửa' cực nhỏ trong lúc chế biến.

Rau muống là loại rau giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ được nhiều người yêu thích. Trong loại rau này có lượng kali cao, natri thấp, thích hợp với người bị cao huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao, ít chất béo rất tốt cho việc kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể.

Mùa nắng nóng rau muống vào mùa, đây là loại rau ngon, giàu dinh dưỡng và rất được yêu thích. Đặc biệt, rau muống xào tỏi được nhiều người yêu thích, chế biến nhanh, ăn bắt miệng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xào rau muống xanh tươi, giòn ngon.

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách xào rau muống chuẩn vị nhà hàng, người kén ăn đến đâu cũng mê tít.

Trước tiên chúng ta cần có 1 bó rau muống, tỏi, muối, bột canh, bột ngọt, dầu ăn, chanh và bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

Mẹo xào rau muống xanh, giòn ngon

Để có đĩa rau muống xào ngon cần có bí kíp. Nếu bạn để quá lửa rau dễ thâm, đen thậm chí khi ăn còn cảm nhận được vị hơi chát. Thực tế rau muống xào bị chát, thâm đen đó là do bạn chưa biết cách làm đúng.

Có một vài mẹo nhỏ giúp xào rau muống lúc nào cũng xanh mướt, lại giòn ngon mà ít ai biết.

1. Không chần rau muống

Nhiều chị em có thói quen chần rau muống trước khi xào, thực tế đây là sai lầm phải bỏ ngay. Việc chần rau không chỉ ảnh hưởng tới mùi vị mà còn làm mất đi một số chất dinh dưỡng có trong rau.

2. Rửa rau bằng nước muối

Sau khi nhặt bỏ lá vàng, cọng già, bạn đem rau muống rửa sạch rồi ngâm qua nước muối loãng. Loại nước này vừa để rau sạch hơn lại giúp cho rau khi xào sẽ giòn ngon và có màu đẹp. Nhớ rửa rau nhiều lần để loại bỏ hết cặn bẩn trên rau nhé.

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Thêm muối

Rắc một vài hạt muối lên rau muống trước khi xào là bước cực kỳ quan trọng giúp cho rau không bị ra nước và giữ được màu xanh đẹp, không bị thâm.

Để có món rau muống xào tỏi thơm ngon chúng ta có thể áp dụng theo 2 cách sau:

Cách 1: Bạn có thể xào trực tiếp trên lửa to. Lấy một chiếc chảo rộng và đặt lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn sau vào đun nóng. Tiếp cho tỏi đã băm vào đảo đều cho đến khi ngả vàng. Tiếp nữa cho rau muống vào xào, để lửa to, đảo đều nhanh tay chừng 1 phút, sau đó bạn nêm bột canh, bột ngọt vào sao cho vừa với khẩu vị. Đảo thêm khoảng chừng 2 phút cho rau chín rồi tiến hành tắt bếp. Bày rau ra đĩa, cuối cùng là vắt nước cốt chanh lên trên là hoàn thành rồi.

 

Cho thêm thứ này khi xào rau muống, món dân dã bỗng ngon 'đỉnh' như tiệc 5 sao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Bạn có thể luộc sơ trước khi xào. Bước đầu tiên đó là bạn cần luộc sơ rau muống rồi vớt ra để ráo. Sau đó tiến hành như bình thường, cho dầu vào chảo và phi thơm tỏi lên, đến khi ngả vàng thì sẽ tiến hành cho rau vào rồi đảo đều tay, nêm thêm gia vị như cách 1 rồi đảo đến khi rau chín thì tắt bếp. Bày ra đĩa, vắt chanh lên trên là đã xong. Bạn có thể thêm 4-5 ngọn rau ngổ vào xào cùng rau muống, đảm bảo món rau sẽ cực kỳ thơm, nâng tầm vị món ngon.

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