Vụ va chạm mạnh khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m, hư hỏng và biến dạng. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương, trong đó có 2 người chấn thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 11-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ xe khách rơi xuống vực sâu khi lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê (địa phận xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10-5, xe tải ben do tài xế Nguyễn Thanh Y. (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng phường An Khê đi phường Quy Nhơn.

Khi đến Km 61+100, đèo An Khê, đoạn qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê thì tông vào phía sau xe khách BKS 50H-059.xx (của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) do tài xế Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 11 người thương vong. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin VNExpress, va chạm mạnh khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 m, hư hỏng và biến dạng. Hành khách Phạm Thị Nụ (38 tuổi, trú Đăk Lăk) bị thương nặng, đưa tới trạm y tế Tây Sơn cách đó gần 20 km, song không qua khỏi. 10 người bị thương, trong đó có 2 người chấn thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra.

Đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19, dài 243 km, bắt đầu từ cảng Quy Nhơn (Bình Định cũ) đến cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai). Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, lượng xe đi lại lớn, song mặt đường chật hẹp, xuống cấp, mất an toàn giao thông. Năm 2024, hơn 17 km qua đèo được cải tạo, mở rộng.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-bi-tong-lao-xuong-eo-an-khe-sau-40-m-1-nguoi-tu-vong-10-nguoi-bi-thuong-759430.html