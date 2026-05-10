TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột

Đời sống 10/05/2026 13:11

4 khách cùng ba nhân viên thẩm mỹ viện ở phường Gò Vấp, khi đi thang máy tại tòa nhà 5 tầng bất ngờ bị cúp điện, kẹt hơn 30 phút trước khi được cảnh sát giải cứu, sáng 10/5.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 vừa giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong thang máy tại phường Hạnh Thông.

Trước đó, lúc 10h18 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo xảy ra sự cố thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM giải cứu người mắc kẹt trong thang máy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 phụ nữ gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên đang mắc kẹt bên trong cabin thang máy bị dừng giữa tầng 1 và tầng 2 do mất điện bất ngờ.

Theo lực lượng cứu hộ, không gian bên trong thang máy chật hẹp, chứa nhiều người cùng lúc khiến lượng oxy giảm nhanh. Các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở, hoảng loạn vì không thể liên lạc và tiếp cận trực tiếp với bên ngoài.

Để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và hạn chế hư hại cho cơ sở, lực lượng cứu nạn đã triển khai phương án kỹ thuật, ngắt hoàn toàn nguồn điện nhằm tránh nguy cơ chập cháy hoặc thang vận hành bất ngờ. Sau đó, các chiến sĩ dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 2, mở cửa thang và đưa từng người ra ngoài theo lối thoát hiểm phía trên.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 7 người, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt trong thang máy lúc rạng sáng

Cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt trong thang máy lúc rạng sáng

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Chữa cháy và CNCH KV30 vừa giải cứu thành công 2 người phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy toà nhà cho thuê phòng trọ trên đường D6, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh.

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