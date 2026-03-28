Xót xa nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy

Đời sống 28/03/2026 11:02

Người đàn ông mắc kẹt trong thang máy ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sáng 27/3 đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h18 ngày 27/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Đền Hùng, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy về việc có người bị mắc kẹt thang máy tại khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân được cứu hộ, đưa ra ngoài nhưng sau đó không qua khỏi - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tại hiện trường, tổ công tác xác định một nam giới bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng, chống đỡ cấu kiện và tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng cứu được nạn nhân bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh N.V.N (SN 1979, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội), công nhân lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình khu nhà ở liền kề Tự Lập.

Dù được các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh N.V.N không qua khỏi.

