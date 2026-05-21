Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Tâm sự gia đình 21/05/2026 18:00

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời.

Bố mẹ tôi sống với nhau đến khi tôi học lớp 9 thì ly hôn. Bố tôi đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi từ đó hận đàn ông nên không đi thêm bước nữa. Bà ở vậy nuôi con khi mới hơn ba mươi tuổi.

Mẹ tôi rất đẹp. Vì thế khi chia tay chồng bà có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong mắt bà đàn ông là kẻ chả ra gì, là cái đồ phản bội, có mới nới cũ, không đáng một xu…Vì vậy bà không cho phép ai đến gần mình.

Tôi giống mẹ về ngoại hình nên khá xinh đẹp. Vì vậy nên vừa học cấp ba đã có rất nhiều bạn cùng khối thầm mến. Có lần bạn trai đến nhà rủ đi học mẹ liền trừng mắt mắng tôi xối xả, mắng luôn cả bạn trai kia. Mẹ chẳng nể nang ai. Ba năm cấp ba và cả bốn năm đại học tôi không dám có bạn trai và cũng chả có bạn trai nào dám bén mảng tới nhà tôi. Mỗi lần bà thấy tôi lén lút thân mật với tôi là bà chỉ thẳng mặt tôi cảnh báo “không học đi rồi yêu mới đương. Mày mà có chuyện gì tao đuổi ra đường. Đừng có mơ mà vác các mặt về cái nhà này.”

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời. Gần ba mươi tuổi thấy tôi chưa có người yêu bà không những không lo sốt vó như mấy bà mẹ có con gái khác mà trái lại, tôi thấy bà càng mừng.

Nhưng rồi cái số tôi vẫn phải lấy chồng. Tôi gặp anh là đối tác công ty tôi. Anh điềm đạm, chín chắn, công việc ổn định… nói chung là đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông. Lần này tôi dẫn anh về nhà và quyết lấy chồng, mặc cho sự phản đối của mẹ. Mẹ thấy tôi có vẻ cương quyết nên đành nhượng bộ để tôi lấy anh.

Cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Chỉ có mỗi cái gia đình anh ở quê thỉnh thoảng lại lên thành phố và ở nhờ nhà tôi. Con cháu từ ba đời tám kiếp cũng nhờ vả. Tôi thì cũng không vấn đề gì lắm vì biết anh tính tình cảm lại hay cả nể. Nhưng mẹ tôi lại không thế. Mỗi lần bà đến nhà tôi mà gặp người nhà anh lên chơi hay nhờ vả gì là bà lại mặt lạnh mày nhẹ hậm hực. Bà lôi tôi về nhà dạy dỗ đủ thứ. Nào là gia đình anh ta như mớ hổ lốn, anh em thì nhiều, ai cũng muốn nhờ vả…sớm muộn gì tôi cũng phải gánh cả cái gia tộc nhà anh. Bà xúi tôi bỏ quách cho đỡ nặng nợ. 

Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Bản thân tôi ở cùng nhà nhưng chưa thấy vấn đề nặng nề đến mức ấy. Tôi biết tính mẹ mình nên không dám than thở câu nào với mẹ mỗi khi vợ chồng giận nhau. Nhưng mẹ tôi thì cứ để ý, bắt bẻ chồng. Bà săm soi anh chỉ cần anh mắc chút sai lầm gì là lại lăm le bắt tôi bỏ chồng. Tôi không hiểu mẹ mình nghĩ như thế nào nữa? Chẳng lẽ mẹ hận đàn ông đến mức nhìn ai cũng ngứa mắt vậy sao?

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Tôi mới mất con 2 tháng, chưa gì mẹ chồng đã bắt phải "thả" để tiếp tục có thai. Không những vậy, bà còn mang rất nhiều thuốc bổ không có nguồn gốc rồi bắt tôi uống. Hôm vừa rồi, tôi uống một loại thuốc của mẹ chồng, đến nỗi bản thân bị đau bụng mấy ngày trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước
Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc