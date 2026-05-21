Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Tâm sự gia đình 21/05/2026 17:15

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt, thậm chí là đánh ghen. Nhưng khi đã thực sự sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được mọi người ạ. Tôi từng có gia đình đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng không giàu có, thậm chí đang mang nợ nhưng anh vẫn tốt với chúng tôi. Đối với tôi, một gia đình chỉ cần như vậy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Có điều lòng tham của đàn ông là vô đáy. Khi công việc ổn định, thu nhập hơn một số người khác, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 tuần trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù trước đó, tôi đã đoán anh có người khác nhưng chuyện này đến thật không dễ dàng gì. Chỉ 2 ngày sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng ngoại tình của chồng, đồng thời cũng có cả thông tin liên lạc của đối phương.

Lúc đầu, tôi chủ động nhắn tin cho cô ta. Cứ nghĩ cô ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ lại lên giọng thách thức, còn bắt tôi phải ly hôn để cô ta trở thành bà chủ mới của ngôi nhà. Thật lòng mà nói, tôi không mặn mà với tài sản và tiền bạc. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi in những bức ảnh bị chồng đánh của mình rồi gửi cho cô ta, kèm câu nói đồng ý nhường chồng.

Tưởng cô ta sẽ vui mừng, không ngờ sáng hôm sau khi chồng vừa đi làm, tôi ra mở cửa đã thấy bồ của chồng quỳ sụp trước nhà. Khác với vẻ thách thức trước đây, cô ta xin tôi hãy kéo chồng mình về. Nhưng tôi đâu dại như thế. Lần này, tôi sẽ làm bà mai để giúp họ đến với nhau, tôi sẽ mở mắt thật to để xem, rốt cuộc chuyện tình cảm này hạnh phúc được bao lâu. Mọi người chờ bài tiếp theo của tôi nhé!

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Nghĩ đến tương lai đứa con trong bụng, lại có sự hậu thuẫn của hai bên gia đình, tôi quyết định kết hôn. Bình thường người ta có thai thì khỏe khoắn, còn tôi nghén đến tận ngày sinh. Đã vậy, suốt 3 tháng đầu, tôi động thai đến nỗi chỉ có thể nằm treo chân một chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc