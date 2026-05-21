Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Tâm sự gia đình 21/05/2026 16:15

Làm việc với nhau được một năm thì tôi tỏ tình. Thú thật, tôi đã mất ngủ cả tháng trời trước khi đưa ra quyết định này. Phía sau tôi là bố mẹ, là bạn bè. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi làm tất cả vì tình yêu.

Đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi và Ly vừa kết hôn được hai ngày. Có thể nói, chúng tôi đã bất chấp và đánh đổi rất nhiều mới có thể đi đến hôn nhân.

Vợ chồng tôi quen nhau cách đây gần 4 năm. Ngày đó, cô ấy là chủ của tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng vô cùng. Bình thường để một người phụ nữ lên điều hành cả công ty đã là điều khó. Đằng này, cô ấy còn mất khả năng nói chuyện. Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất thông minh và đáng được mọi người tôn trọng.

Làm việc với nhau được một năm thì tôi tỏ tình. Thú thật, tôi đã mất ngủ cả tháng trời trước khi đưa ra quyết định này. Phía sau tôi là bố mẹ, là bạn bè. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi làm tất cả vì tình yêu. Lúc ấy vợ tôi cũng bàng hoàng lắm, em không nghĩ lại có người đàn ông như tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, để hiểu Ly nói gì, tôi phải đi học lớp giao tiếp với người câm điếc. Và rồi cả hai cứ thế yêu nhau 3 năm.

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Biết tôi muốn cưới Ly làm vợ, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Ông bà còn đến gặp Ly rồi cầu xin cô ấy chủ động chấm dứt mối quan hệ. Vì tự ti, Ly đồng ý chia tay tôi. Thế nhưng tôi mới là người không chịu được. Xa Ly, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Cũng nhờ có khoảng thời gian này mà tôi biết được mình yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục bố mẹ, may mắn là ông bà đã đồng ý.

Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Ly cần nhau, thế là đủ. Nhưng vợ đã tặng tôi một món quà quá tuyệt vời. Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau, vợ tôi lắp bắp nói: “Cảm ơn anh”.

Tôi bàng hoàng không tin mọi người ạ, sau nhiều năm, cô ấy cũng đã nói được những chữ đầu tiên. Như vậy là tôi có cơ hội giúp vợ quay lại như trước đây. Tôi muốn khoe niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Hy vọng những người thật lòng yêu nhau như chúng tôi sẽ có một cái kết thật có hậu.

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Từ nay đến cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe, vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và tấn bi kịch của cuộc hôn nhân 10 năm sống trong cam chịu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'đứng hình' khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'đứng hình' rồi đáp trả bằng hành động 'không thể tin nổi'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng' khiến bản thân sốc nặng

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc

Về nhà chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân 'thò' ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên anh đã bật khóc