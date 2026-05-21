Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Dinh dưỡng 21/05/2026 05:30

Không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ, quả vải cũng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa lành mạnh, có tác dụng làm đẹp da, tăng cường miễn dịch,.... mà không phải ai cũng biết.

Vải là loại quả nhiệt đới, có vỏ mỏng, phần cùi ngọt và mọng nước. Loại quả này có thể dùng trong nhiều món khác nhau như tráng miệng, đồ uống, chè, sấy khô, đóng hộp. Ăn quả vải có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

100 g vải tươi chứa 66 calo, 0,83 g protein, 0,44 g chất béo, 16,5 g carbohydrate, 1,3 g chất xơ, 15,2 g đường, 71,5 mg vitamin C. Quả vải cũng là nguồn chứa folate hay axit folic (một loại vitamin B) quan trọng cho thai kỳ khỏe mạnh. Nó cũng chứa một lượng nhỏ một số khoáng chất, bao gồm kali, kẽm, đồng và sắt.

Công dụng của quả vải đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm và viêm nhiễm.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư: Quả vải chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong quả vải hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Với kali và các chất chống oxy hóa, quả vải giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện lưu thông máu.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu: Quả vải chứa đồng, một khoáng chất quan trọng trong việc sản xuất tế bào hồng cầu, giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Tăng cường sức khỏe xương: Các khoáng chất như magie, phốt pho, mangan và kẽm trong quả vải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe.

Hỗ trợ giảm cân: Với hàm lượng calo thấp và giàu nước, quả vải là lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân mà vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Lưu ý khi ăn vải thiều

Một số lưu ý khi ăn vải thiều để không gây hại cho sức khỏe:

Không ăn nhiều quá: Lợi ích của vải thiều đã được chứng minh. Tuy nhiên, dù tốt thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều quả vải cùng một lúc, không ăn quá 10 quả/lần. Đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, ăn 3 - 4 quả/lần là hợp lý.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn vải khi đói: Ăn vải thiều khi đói có thể khiến bạn say. Vì lượng đường trong cơ thể tăng đột ngột gây ra các triệu chứng chóng mặt, yếu chân tay, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh,...

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