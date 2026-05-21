Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Dinh dưỡng 21/05/2026 05:30

Không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ, quả vải cũng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa lành mạnh, có tác dụng làm đẹp da, tăng cường miễn dịch,.... mà không phải ai cũng biết.

Vải là loại quả nhiệt đới, có vỏ mỏng, phần cùi ngọt và mọng nước. Loại quả này có thể dùng trong nhiều món khác nhau như tráng miệng, đồ uống, chè, sấy khô, đóng hộp. Ăn quả vải có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

100 g vải tươi chứa 66 calo, 0,83 g protein, 0,44 g chất béo, 16,5 g carbohydrate, 1,3 g chất xơ, 15,2 g đường, 71,5 mg vitamin C. Quả vải cũng là nguồn chứa folate hay axit folic (một loại vitamin B) quan trọng cho thai kỳ khỏe mạnh. Nó cũng chứa một lượng nhỏ một số khoáng chất, bao gồm kali, kẽm, đồng và sắt.

Công dụng của quả vải đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm và viêm nhiễm.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư: Quả vải chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong quả vải hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Với kali và các chất chống oxy hóa, quả vải giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện lưu thông máu.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu: Quả vải chứa đồng, một khoáng chất quan trọng trong việc sản xuất tế bào hồng cầu, giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Tăng cường sức khỏe xương: Các khoáng chất như magie, phốt pho, mangan và kẽm trong quả vải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe.

Hỗ trợ giảm cân: Với hàm lượng calo thấp và giàu nước, quả vải là lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân mà vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Lưu ý khi ăn vải thiều

Một số lưu ý khi ăn vải thiều để không gây hại cho sức khỏe:

Không ăn nhiều quá: Lợi ích của vải thiều đã được chứng minh. Tuy nhiên, dù tốt thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều quả vải cùng một lúc, không ăn quá 10 quả/lần. Đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, ăn 3 - 4 quả/lần là hợp lý.

Loại quả có bề ngoài 'xấu xí' nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn vải khi đói: Ăn vải thiều khi đói có thể khiến bạn say. Vì lượng đường trong cơ thể tăng đột ngột gây ra các triệu chứng chóng mặt, yếu chân tay, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh,...

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Mướp là một loại thực phẩm quen thuộc trên bàn ăn của mỗi gia đình Việt Nam. Chúng không chỉ được chế biến thành các món ăn hấp dẫn mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   trái vải công dụng của trái vải dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/5/2026, 3 con giáp nhận quà đặc biệt từ Thần Tài ưu đãi gấp bội may mắn nhân đôi, vàng ngập trong nhà

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 21/5/2026, 3 con giáp nhận quà đặc biệt từ Thần Tài ưu đãi gấp bội may mắn nhân đôi, vàng ngập trong nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng hôm nay, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh

Mách mẹ đảm cách nhận biết nước mắm công nghiệp và sự thật về nguy cơ gây bệnh

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/5/2026), Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/5/2026), Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/5/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Cuối ngày hôm nay (21/5/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Hễ nghe tiếng chó sủa sau nhà mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người'

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ nguyện dùng cả đời 'báo ân'.

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Vợ mới cưới quá sành sỏi chuyện chăn gối, tôi rụng rời khi biết lý do phía sau

Vợ mới cưới quá sành sỏi chuyện chăn gối, tôi rụng rời khi biết lý do phía sau

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5/2026: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ rau "rẻ bèo" ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu

Thứ rau "rẻ bèo" ngoài chợ hóa ra là cứu tinh cho người mất ngủ, yếu tim và khó tiêu

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

99% người Việt vẫn giữ thói quen vứt vỏ chanh: Xem xong 5 lợi ích này, bạn sẽ giữ lại như giữ báu vật

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Ngỡ ngàng loại quả mùa hè rẻ như cho lại là "thần dược" bổ tim, sáng mắt, tốt đủ đường mà ít ai ngờ tới

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Ngỡ là món ăn chơi hại dạ dày, ai dè xoài xanh lại mang đến "phép màu" này cho sức khỏe

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"

Mận vào mùa chín rộ: 4 nhóm người tuyệt đối nên tránh xa kẻo "rước họa vào thân"